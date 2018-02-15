Aydın’ın ilk Cerrahi Onkoloji Uzmanı Aydın Devlet Hastanesi’nde göreve başladı

Aydın Devlet Hastanesi’ne Cerrahi Onkoloji Uzmanı olarak atanan Op. Dr. Ali Duran, yaklaşık dört ay içerisinde birçok kanser hastasının operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kanser vaka yönetiminin ekip çalışması gerektirdiğini, cerrahi onkoloji bilim dalının ekibin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Duran; Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi hekimlerinden oluşan bir onkoloji konseyinin bulunduğunu, kanser hastalarının bu konseyde alınan kararlar doğrultusunda tedavi edildiğini belirtti.

Kanser tedavisinde hasta, hasta yakını ve doktor arasındaki uyumun öneminden bahseden Op. Dr. Duran, kanser hastasının özellikle ameliyat olacağı doktora bilgi ve beceri konusunda güveninin tam olması gerektiğini söyledi. Aydın Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastaların çoğunluğunun Aydın merkezli olduğu ancak çevre illerden de operasyon için hasta kabul ettiklerini söyleyen Op. Dr. Ali Duran birçok kanser ameliyatının(mide, yemek borusu, kalın bağırsak, pankreas, meme ve troid) gerek açık gerek kapalı yöntemlerle Aydın Devlet Hastanesinde rahatlıkla yapıldığını iletti.