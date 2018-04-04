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Ayrık dişler gülmeyi engelliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Toplumda diş aralıklarına çok rastladıklarını belirten Dr.

Ayrık dişler gülmeyi engelliyor

Toplumda diş aralıklarına çok rastladıklarını belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ayrık dişlerin gülmeyi engellediğini söyledi.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Bazı dişlerde çok büyük aralıklar vardır veya bazı dişler diğerlerine göre daha küçük çıkmıştır. Diş hekiminin hastaya 1 - 2 seansta uyguladığı ve dişlerin aralıklarının kapatılmasında, diş kırıklarının kapatılmasında, ufak tefek çapraşıklıkların düzeltilmesinde, bazı dişlerin uzatılmasında yada dışarıya doğru çıkartılmasında kullanılan özel bir tekniktir” dedi.
Dişlerde aralık olduğunda veya küçük dişleri olduğunda kişinin genel gülüşünün olumsuz yönde etkileneceğini kaydeden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Bakıldığı zaman kişinin gülüşünün ahengi bozulduğu için toplum içerisinde kişi kendini rahatsız hisseder bu durumlarda Bonding yönteminden faydalanabiliriz. Bonding uygulamanın en büyük faydalarından biri doğal dişe hiç bir şekilde zarar verilmemesidir. Yani kişinin dişlerinde aralık varsa malzemenin dişteki aralığa konularak diş korunmuş oluyor. Bonding uygulamada hekim becerisi çok önemli hekim malzemeyi birer birer koyarak şekillendirerek, rengini seçerek ve dişle geçişini sıfırlayarak yapıyor ve bir saatin sonunda inanılmaz değişimler oluyor. Bonding yöntemine diş estetiği uygulaması da diyebiliriz. Dişlerinizde aralıklar, çatlaklar var ise bonding ile kapatılabiliyor. Bonding hakkında daha detaylı bilgi almak için hekiminize başvurabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

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