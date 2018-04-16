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Ayrılık sürecinde ortaya çıkan olumsuz düşüncelere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Yrd.

Ayrılık sürecinde ortaya çıkan olumsuz düşüncelere dikkat

Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ayrılık sürecinde ortaya çıkan olumsuz düşüncelere dikkat çekti.
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ayrılık sürecinde ortaya çıkan olumsuzlukları şöyle sıraladı;
Bağımlılık ve yalnız kalma korkusu
“Onsuz yapamam düşüncesi veya bundan sonra kim beni ne yapsın düşüncesi Ayrılmak, özellikle belirli bir yaş grubu için öncelikle bir kayıp demektir. Bu süreçte üzülmek oldukça normal ve doğal bir duygudur. Ama bu acı geçecek ve tekrar kendinize gelip yeniden aşka, sevgiye, beraberliğe kapılarınızı açacaksınız”
"Ya başkasını bulamazsam" düşüncesi ve korkusu
Aslında onun olumsuz kötü yanlarıyla yaşayabilirim düşüncesi. Beterin beteri vardır düşüncesi. Ama unutmayın ki iyinin iyisi de vardır. "Ayrılma kararını o versin" düşüncesi: “Sorumlusu ben olmayım, benim yüzümden bitmiş olmasın” düşüncesi Ama unutmayın ki karşı tarafın ayrılmasını beklemek sorumluluktan kaçınma göstergesidir.
"El alem ne der" düşüncesi: Boşanmak/ayrılmak bazılarının gözünde başarısızlıktır. Boşanmış denmesin diye kötü giden bir ilişkiyi uzatıp ayrılmazlar. Fakat unutmayın ki ayrılmak dünyanın sonu da değildir, başarısızlık da değildir.
"Emeğim vaktim boşa gitmiş olmasın" düşüncesi: “Bu kişiye on yılımı verdim. Ayrılsam, benim on senedir uğraştığım emeğin üzerine başka birisi konar”, deyip bir on sene daha verip süreci iyice uzatmak Ama unutmayın ki ihtiyaçlarınız karşılanmıyorsa, sevildiğinizi ve güvende olduğunuzu hissetmiyorsanız uzatmanın da bir anlamı yoktur.”
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ayrılık acısıyla başa çıkabilmek için yapılmaması gereken hatalar konusunda ise şunları söyledi;
“Kaçınma Davranışı Göstermek: Örneğin: alkol ile üzgünlüğü gidermeye çalışmak, sosyal çekinme, anıları silme, o kişiyi düşünmeyi yasaklama vs... Bu stratejiler kısa vadede rahatlatıcı olabilir ancak uzun vadede yararlı değildir. Duygusal destek almak ve duygularını paylaşmak önemlidir.
Saldırı Göstermek: Örneğin: bloklama, hemen başka bir sevgili bulma, çok eğleniyorum durumu yayma ve bunu sosyal medyada paylaşma, eski sevgiliyi kötüleme, tekrar bağlanmaktan korkma ("ilişki insanı değilim"), intikam alma ve intikam peşinde olma gibi.”
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ayrılık süreci aşamaları aşamalarını ise, “Kabullenememe: Ayrıldığınıza inanamamak ve bu yaşadığınız durumun size gerçek dışı gelmesi
Karmaşık Duygular İçinde Olma: Sık sık ağlama, özlem, üzüntü ve öfke duygusu yaşamak
Yeni Bir Yön Belirleme: Duygusal çöküntüden kurtulmak, hayatınıza yeni bir yön vermeye başlamak, kendinize ve hobilerinize vakit ayırma
Kabullenme ve Yeni Bir Aşka Yelken Açma: Ayrılmanın doğru bir karar olduğunu benimsemiş olmak ve yavaş yavaş yeni bir ilişkiye hazır olmak.” diye ifade etti.

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