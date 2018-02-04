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Ayvalık Belediyesi’nin Sarı Melekleri gönüllerde taht kuruyor

SAĞLIK HABERLERİ | 04.02.2018 16:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekipleri, ilçede meydana gelen trafik kazalarında da kazazedelere yönelik gerçekleştirdikleri ilk yardımlarla vatandaşların takdirini topluyor.Proje kapsamında bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik, sağlık kontrolü, berber tarafından traşları yaptırılan ve ayrıca bu yaşlılar için giyecek, yiyecek ve ilaç teminlerinde de bulunan ekipler, bununla da kalmayıp, şahit oldukları bir trafik kazası sırasında da yaralılara ilk yardımı yapıyor ve 112 Acil Yardım ekipleri gelinceye kadar kazazedelere destek vermesiyle de gönüllerde taht kuruyor.Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri birimindeki her personelin yaptıkları işi canla başla ifa etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gençer, “Belediyemizin her birimindeki personelimiz ‘Önce Ayvalık’ şiarıyla çalışıyor.

Ayvalık Belediyesi’nin Sarı Melekleri gönüllerde taht kuruyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekipleri, ilçede meydana gelen trafik kazalarında da kazazedelere yönelik gerçekleştirdikleri ilk yardımlarla vatandaşların takdirini topluyor.
Proje kapsamında bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik, sağlık kontrolü, berber tarafından traşları yaptırılan ve ayrıca bu yaşlılar için giyecek, yiyecek ve ilaç teminlerinde de bulunan ekipler, bununla da kalmayıp, şahit oldukları bir trafik kazası sırasında da yaralılara ilk yardımı yapıyor ve 112 Acil Yardım ekipleri gelinceye kadar kazazedelere destek vermesiyle de gönüllerde taht kuruyor.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri birimindeki her personelin yaptıkları işi canla başla ifa etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gençer, “Belediyemizin her birimindeki personelimiz ‘Önce Ayvalık’ şiarıyla çalışıyor. Bu birimlerimizden biri de Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ekiplerimizdir. Görev sahalarındaki hastalarla kurdukları gönül köprüsünün yanı sıra görev mahallerinin dışında da nerede yardıma ihtiyaç sahibi kazazede yada yolda fenalaşan vatandaş görseler hemen yardıma koşuyorlar. Kendileriyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi’nin Sarı Melekleri gönüllerde taht kuruyor

Ayvalık Belediyesi’nin Sarı Melekleri gönüllerde taht kuruyor

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