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Az alkol bile öldürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski tıp dergisi "The Lancet" dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların birlikte yürüttükleri araştırmada az alkolün bile insan ömrünü azalttığını ortaya koydu.Alkol tüketenler ve üretenlerin ortalaşa oluşturdukları "Daha az, daha iyidir" sloganı ile alkolün azının zararsız olduğunu iddia edenler bir kez daha yanıldı.

Dünyanın en eski tıp dergisi "The Lancet" dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların birlikte yürüttükleri araştırmada az alkolün bile insan ömrünü azalttığını ortaya koydu.
Alkol tüketenler ve üretenlerin ortalaşa oluşturdukları "Daha az, daha iyidir" sloganı ile alkolün azının zararsız olduğunu iddia edenler bir kez daha yanıldı. Alkol konusunda dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların birlikte yürüttükleri araştırmada, az alkolün bile insan ömrünü azalttığını ortaya koydu. Dünyanın en eski tıp dergisi "The Lancet"’ yayınladığı raporda, bu zamana kadar alkol kullanma miktarında tespit edilen ve tolere edilebilir olarak kabul edilen alkol sınırlamasının bile yüksek olduğu ve insan ömrünün kısalmasına neden olabileceğini araştırmalarıyla ortaya koydu.
Alkol konusunda farklı ülkelerin oluşturdukları sağlığı etkilemez denilen alkol sınırının yanlış olduğu bu sınırlamaya dikkat eden alkol kullanıcılarının da kalp damar rahatsızlıklarına yakalandığı ve bu hastalık yüzünden ömürlerinin kısaldığı raporla belirlendi.

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