Azeri uzmandan güzelliğin sırları

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Azeri Güzellik Uzmanı Şems Aslan, doğal güzelliğin çok uzak olmadığını anlatarak, "Kadın anatomisinin % 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalırız” dedi.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) birbirinden ilgi çekici konularda söyleşilerine devam ediyor. Güzellik Uzmanı Şems Aslan’ın katıldığı Doğal Ürünlerle Güzellik Sırları Başakşehirli hanımlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğal ürünlerle güzelleşmenin çok uzak olmadığını ve evdeki malzemelerle bile müthiş güzellikler yapılabileceğini anlatan Şems Aslan en özel formüllerini Başakşehirli kadınlarla paylaştı. Su tüketiminin öneminden bahseden Aslan, "Kadın anatomisinin % 80’i sudur. Bizler ne kadar çok su tüketirsek o kadar genç kalıyoruz. Sabah kalkıp yürüyüş yapmak, yürüyüş yaparken su içmek hepimize faydalı çünkü sabahları sürekli koşuşturma içindeyiz. Gece yatmadan önce kalbimiz 2 kat daha çok çalışıyor, yatarken sadece ruhen dinleniyoruz. Toksini arındırıp genç kalmak için; bir bardak su, yarım limon ve bir çay kaşığı zeytinyağı etkili bir formüldür. Günlük hepimizin kullandığı ilaçlar var, karışım onları arındırmamıza yardımcı olur” dedi.

Kına’yı evinizden hiç eksik etmemelisiniz diyerek konuşmasını sürdüren Şems Aslan, "Kına, damarları açıyor, sinir sistemini düzenliyor, depresyon, korku, endişe zamanında kına ile yapılan masaj rahatlatıyor. 6 ayda bir defa ayaklarınız altına kına sürerseniz birçok probleminizden kurtulabilirsiniz. Erkeklerde kalp problemleri, tansiyon problemleri varsa 2 yemek kaşığı kına, 1 yemek kaşığı tuz ve biraz suyu ayda 1 kere ayakaltına uygularsanız farkı göreceksiniz. 1 su bardağı Türk kahvesi, 1 su bardağı siyah çay, 1 avuç ceviz kabukları, 4 su bardağı suyu kaynatıp süzdükten sonra karıştırarak Hint kınasını ilave ediyorsunuz. Karışımı 6 saat beklettikten sonra saç diplerimize uyguluyorsunuz. Haftada 1 kere yaptıktan 1 ay sonra boyanızı uygulayabilirsiniz. Saçlarınız boyasanız dahi kimyasallardan etkilenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaşıntılar, sivilceler, cilt lekeleri, gözaltı morlukları gibi güzellik alanında birçok tarifler paylaşan Şems Aslan, Başakşehirlilerin göstermiş olduğu yoğun ilgiye hayran kaldığını söyleyerek yeniden geleceğinin müjdesini verdi.

Program sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu katılımlarından dolayı Şems Aslan’a çiçek takdim etti.