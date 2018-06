B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir. Suda eriyen diğer vitaminlerden farkı depo edilebilmesidir. B12 vitamini karaciğerde depolanır. Depolandığı için de eksikliğine ait belirtileri geç ortaya çıkar. Eksiklik belirtileri aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. B12 vitamini ısıya dayanıklı bir vitamindir, besinleri ısıtmak ya da pişirmekle etkinliğini yitirmez. Erişkinlerde günlük B12 gereksinimi 2 mikrogramdır. B12 vitamini en çok et ve et ürünlerinde bulunur, balık da buna dahildir. Yumurta akı, süt ve peynir, B12 vitamin içeriği zengin diğer besinlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunmaz. Tam vejetaryen beslenenlerde B12 vitamin eksikliği sık görülür. B12 vitamini tüm hücre çekirdeklerinin olgunlaşmasını sağlar, özellikle de kan hücrelerinin olgunlaşmasına olan katkısı büyüktür. Öte yandan sinir hücrelerinin normal fonksiyonları için vazgeçilmez bir besin desteğidir. B12 emilimi mide asidi ile olur.

Dengeli beslenmeliyiz

Dengeli beslenin. Sebze ve meyve tüketimin yanı sıra et tüketimine de özen gösterin. Özellikle vejetaryen beslenenler, ek olarak B12 vitamini kullanmalıdırlar. Uzun süre kullanılan antiasit nitelikli mide ilaçları B12 eksikliğine yol açabilir bu nedenle, mide ilacı kullananlar periyodik olarak ölçüm yaptırmalı, eksiklik var ise yerine konmalıdır. B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir. Suda eriyen diğer vitaminlerden farkı depo edilebilmesidir. B12 vitamini karaciğerde depolanır. Depolandığı için de eksikliğine ait belirtileri geç ortaya çıkar. Eksiklik belirtileri aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. B12 vitamini ısıya dayanıklı bir vitamindir, besinleri ısıtmak ya da pişirmekle etkinliğini yitirmez. Erişkinlerde günlük B12 gereksinimi 2 mikrogramdır. B12 vitamini en çok et ve et ürünlerinde bulunur, balık da buna dahildir. Yumurta akı, süt ve peynir, B12 vitamin içeriği zengin diğer besinlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunmaz.