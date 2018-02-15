Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinde, hastaların internet ve telefon üzerinden hastane ve hekim randevuları alabildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin tanıtılması amacı ile magnet basılarak vatandaşlara dağıtıldı.

Babaeski Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Tonguç Yılmaz, bu uygulamada, kişinin evinde çok kullanılan alanlarda, MHRS’yi sürekli hatırlatarak, hastaneye randevulu gitme alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yılmaz, "Sıra bekleme derdine son veren hastane randevu sistemi ile, istenilen saat ve güne hastane randevusu alabileceği gibi hastane ve doktor seçimi de bizzat sistem üzerinden yapılabiliyor. MHRS ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinden; Alo182’yi arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından randevu alabiliyor" dedi.