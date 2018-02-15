HABER

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 17:56 | Son Güncelleme

Babaeski Devlet Hastanesinde, hastaların internet ve telefon üzerinden hastane ve hekim randevuları alabildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin tanıtılması amacı ile magnet basılarak vatandaşlara dağıtıldı.Babaeski Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz.

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinde, hastaların internet ve telefon üzerinden hastane ve hekim randevuları alabildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin tanıtılması amacı ile magnet basılarak vatandaşlara dağıtıldı.
Babaeski Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Tonguç Yılmaz, bu uygulamada, kişinin evinde çok kullanılan alanlarda, MHRS’yi sürekli hatırlatarak, hastaneye randevulu gitme alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
Yılmaz, "Sıra bekleme derdine son veren hastane randevu sistemi ile, istenilen saat ve güne hastane randevusu alabileceği gibi hastane ve doktor seçimi de bizzat sistem üzerinden yapılabiliyor. MHRS ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinden; Alo182’yi arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından randevu alabiliyor" dedi.

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.