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Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 05:52 | Son Güncelleme

DNA testi yapan merkezlerin verilerine göre, babalık testi başvuruları son 6 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Artışta, gündüz kuşağı programları ile dizilerin etkisinin olduğu belirtiliyor. Çocuğun kendisinden olduğuyla ilgili şüphe taşıyanlar, deşifre olmamak için özel merkezleri tercih ediyor.

“Acaba çocuğumun gerçek babası mıyım?” sorusu, son yıllarda binlerce kişinin hastane ve laboratuvarların kapısını aşındırmasına neden oldu. Uzmanlar, babalık testi için yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekerken, diziler ve gündüz kuşağı programlarının etkisine vurgu yapıyor. Babalık testinin fiyatı bin ile 5 bin TL arasında değişiyor. Adli vakalar dışında devlet test masrafını karşılamıyor. Yasal olarak özel hastanelerde de yapılabiliyor ancak mahkemeler devlet kurumlarında yapılanları kabul ediyor. DNA ve babalık testi yapan özel merkezlerin açıklamasına göre ise babalık testleri 6 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Babalık testi yapan DNA Diagnostics Center, Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, babalık testlerinde son 6 yılda ciddi bir artış olduğunu, 6 yıl önce günde ortalama 30 babalık testi başvurusu gelirken bu yıl ortalama 100 telefon aldıklarını belirtti.

‘EŞİNİN ÇAMAŞIRINI GETİREN BİLE VAR’

Merkezden verilen bilgiye göre, test talebindeki artışta gündüz kuşağı programları ve dizilerin etkisi oldu. Babalık testleri üzerine ilk resmi tez çalışmasını yapan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Doç. Dr. Emel Hülya Yükseloğlu da haber ve gündüz kuşağı programlarının artıştaki etkisine dikkat çekerken “Son 10 yılda farkındalık arttı. Birçoğu özel merkezlerde yaptırıyor çünkü deşifre olmak istemiyor. Bu artışta nüfus kayıtlarında yapılan hataların ve miras davalarının da etkisi var. İnsanlarda şüphe arttı, eşinin iç çamaşırını getirip test yaptırmak isteyenler var. Biz bunu etik bulmuyoruz” dedi.

‘İNANILMAZ FACİALAR OLDUĞUNU DUYUYORUZ’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ali Ergün, babalık testi taleplerinde önemli bir artış olduğunu söyledi. Babalık testinin yanı sıra en fazla genetik testi başvurusunun hastanede karıştığı düşünülen çocuklar için yapıldığını belirten Ergün, üniversite ve devlet hastanelerindeki hekimlerin bu testleri yapmaktan kaçındığını ifade etti: “Biz bölümümüzde uygulamak istemiyoruz çünkü etik bulmuyoruz. İnanılmaz facialar olduğunu duyuyoruz. Hekimin dikkatli olması lazım. Elleri silahlı insanlar ‘Sen bu sonucu nasıl verirsin?’ diye tehdit edebiliyor. Bunun dışında, test için gelen ailenin gözlerindeki ifadeyle baş etmek çok zor. Türkiye’de neler olduğunu gördüğümüz için bu testleri yapmıyoruz.”

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Dna Testi babalık testi diziler gündüz programları

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
evlilik programları bitti şimdide bu saçma salak programlar başladı. hepsi aile yapısını yıkmak parçalamak amaçlı insanların aklına saçma salak fikirler sokmaktan başka birşey değil? bi konuyu saatlerce evirip çevirip konuşuyorlar insanların beyinlerini yıkıyorlar! izlemeyin lütfen
bencede bekar birisi olarak o kadar cok aldatan evli varki. sadece kadınları suçlamıyorum erkeklerde aynı şeyi yapıyor. testlerin artması gayet normal
memlekette bunları izleyen o kadar keriz varken neden yayınlamasınlar. sonuçta herşey para için degilmi?
NEDENMİŞ KARDEŞİM KENDİNDEN ŞÜPHENMİ VAR BIRAKIN HERKES BENLİĞİNİ KAZANSIN HATALILAR BELİRLENSİN DOĞRULAR YALANLAR ORTAYA CIKSIN HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN
millete kafayı yedirdiniz en sonunda iyi para kazanın labaratuarlar
NİYE Kİ ? SON 15 YILDIR DİNDAR İNSANLAR ÇOĞALMADI MI ? HERKESDE SAKAL HER KADINDA TÜRBAN VAR DEMEKKİ ÖNCE AHLAKLI OLMAK GEREKİYORMUŞ...
@dogruutektir gözüm DİNDAR İNSAN çoğalmadı.. Dindar demek ALLAH CC emir ve yasaklarını yerine getirene denir..(5 vakit namazını kılan;küfür söylemeyen ,hak yemeyen vs)
@dogruutektir Çoğaldı ama yine sizin kadar değil.Ayrıca dediğin gibi 15 yıldır çoğaldı.Ama bu teknolojilere ulaşım yeni başladı.Geniş geniş yaşamaya alışık sizler sanki bir önemi varmış gibi testlere koşuyorsunuz.O da şereften falan değil.Mahkemede tazminat kapıp iphone 45 alabilirim hesabı.Dini imanı para olan sizler her zaman fazla olacaksınız.İçin rahat olsun.Babanı da takip et bu arada bence...
AKP'li ise günah işleme özgürlüğün var. Bir FETÖ sanğı bir AKP ilçe başkanına avukatı ile haber gönderiyor. Beni 15 gün içinde buradan çıkarsın. Değilse şu AKP'li bayan ile yaşadıkların ortaya çıkacak diyor. Sonucu merak etmeye gerek varmı... Mesele işte bu.
Devlet Baba Devlet Baba Kaldırsana artık bu saçma sapan dizileriii
klasik mynet haberleri..fitne,fesat tohumları eken çok pislik bir haber sitesi..hertürlü ahlaki çöküntüye götürecek ne haber varsa bu pislik sitede..
Ah bu test tarihi şahsiyetlere de yapılabilseydi keşke.Neden bu hale geldiğimiz çok daha mantıklı şekilde ortaya çıkardı."Kimin bilmemnesi kimin kucağında" şeklinde özetlenebilecek "çağdaşlık" anlayışının sonucu bu olacaktı elbette...
Peki ya hastanede karıştırılan cocuklar ne olacak ..DNA testtinde baba çocuk benden değil diyecek gurur meselesi yaparak ,, aldattılmışım diyerek eşini öldürecek ortaya hazin bir tablo çıkacak .
Allah kötü insanlara düşürmesin.resmen ahlaksızlık kendi çocuğun zannediyorsun,bir bakıyorsun başkasının çocuğuymuş.insan bir anda yıkılır.
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