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Babasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik var

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da babası Vedat Hare'nin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Büşra Hare (21), şimdi dünya evine girecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Babasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik var

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da babası Vedat Hare'nin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Büşra Hare (21), şimdi dünya evine girecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Büşra Hare, 16 yaşındayken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği Karaman Devlet Hastanesi'nde bağırsak iltihabı hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. İlaç tedavisiyle hastalığını yenmeye çalışan Büşra Hare'nin geçen yıl tanışıp, bir süre sonra nişanlandığı Ahmet Tosun, nişanlısına bir böbreğini vermek istedi. Büşra Hare bu fikre sıcak bakmamasına karşın, nişanlısının ısrarıyla nakile ikna oldu.
Büşra Hare ve çiftçilik yapan nişanlısı Ahmet Tosun, 5 ay önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gelip gerekli testleri yaptırdı. Testler sonucunda Ahmet Tosun'un bağışçı olamayacağı tespit edildi. Bunun üzerine Büşra Hare'nin babası Vedat Hare, verici olmak istedi. Yapılan testlerde babanın organ bağışı için uygun olduğu görüldü. Büşra Hare, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin bir hafta önce gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.
İKİNCİ HAYATINDA EVLENECEK
İyileştiği ve evlilik hazırlıklarına başladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Büşra Hare, "Ağustos ayında dünyaevine girecek olmanın heyecanını yaşıyorum. İkinci hayatımı evlilikle taçlandıracağım" dedi.
ORGAN BAĞIŞI ÖNEMLİ
Büşra Hare'nin daha önce babasından boşanan annesi Leyla Kabaktepe ise kızının hastalığını öğrendiği güne kadar çok hareketli ve hayat dolu olduğunu söyledi. Kabaktepe, hastalığını diyalize girmeden ilaç tedavisi ile yenmeye çalıştığını ancak böbrek nakli olmadan sağlığına kavuşamayacağını nakile razı olduğunu söyledi. Kabaktepe, kızının nakilden kısa süre sonra normal yaşantısına döndüğünü söyledi.

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Babasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik varBabasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik varBabasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik varBabasından böbrek nakli oldu, sırada evlilik var

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