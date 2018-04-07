Post trombotik sendrom yaşayan hastaların genellikle kan sulandırıcı ilaçlar ya da varis çoraplarıyla tedavi edildiğini anlatan Doğancı, bu tedavi seçeneklerinin sadece hastaların şikayetlerini gidermeye yönelik olduğuna dikkati çekti.

Toplardamarlardaki pıhtı oluşumunun genellikle bacaklarda ya da kollarda ortaya çıktığını ifade eden Doğancı, derin ven trombozu hastalarının genellikle şiddetli bacak ağrısı, bacaklarda şişme ve gece uykudan ağrıyla uyanma sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Suat Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücuttaki ana toplardamardaki pıhtı oluşumunun en büyük sebebinin hareketsiz kalmak olduğunu söyledi.

Cerrahi operasyonlar, hareketsizlik, uzun yolculuklar, obezite ve hamilelik sonrası ortaya çıkan genellikle bacaklarda ve kollarda görülen "derin ven trombozu" ağrı, şişlik ve kızarıklıklarla kişilerin hayatını olumsuz etkiliyor.

DUYGU YENER - Şiddetli ağrılara ve iş gücü kaybına neden olan toplardamardaki pıhtı hastalığı "derin ven trombozu"nun tedavisi "köprü damar" cerrahi yöntemiyle sağlanıyor.

Doğancı, derin ven trombozunun farklı tedavi yollarının uygulandığı Hollanda'daki bir merkezde bir yıl eğitim aldığını, Türkiye'ye döndükten sonra aldığı eğitimi 6 hastada uyguladığını ve olumlu sonuçlar aldığını söyledi.

Karın içindeki toplardamarlarında tıkanıklıklarını balon ve stent yöntemleriyle açtığını dile getiren Doğancı, "Yeterli kan akımı gelemeyecek durumdaki hastalarda stent ve balonla tıkanıklık bölgelerini açtıktan sonra o bölgeye kan akımını artırmak için kendi atardamarından bir miktar kanı toplardamara köprü yaparak stentin açık kalmasını sağlayabiliyoruz. Buna uygun olmayan hastalarda ise toplardamarı sağlam damara kaydırma yöntemleriyle hastalıkla damarın içerisine yeniden kapakçık oluşturma gibi yöntemlerle yetmezliğini ortadan kaldırıp bu tür hastalarımızın tedavilerini sağlayabiliyoruz." dedi.

- "22 yıl süren bacak ağrım son buldu"

Doğum sonrası ortaya çıkan bacak ağrılarıyla, 22 yıl mücadele eden Sevgi Berk'in ağrıları da "köprü damar" yöntemiyle sona erdi.

Ayak bileklerinde yaralar oluştuğunu anlatan Berk, "Gece sabahlara kadar bacaklarım ağrısından ağlıyordum. 22 yıl önce doğum yaptım. Doğumdan on gün sonra bacağımda şişme ve morarma oldu. Tedavi ettiler hiçbir yerde fayda görmedim. Uyutmuyordu, yatırmıyordu, sabahlara kadar yatamıyordum. Ameliyattan uyandım hiçbir ağrım kalmadı." dedi.