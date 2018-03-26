Bacaklarda şişme akciğer kanseri belirtisi olabilir!

Akciğer kanserli hastalarda toplardamar tıkanıklıklarının çok rastlandığına değinen uzmanlar bacaklarda şişme ve ağrı gibi şikayetlerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Derin ven trombozu denilen bu durum zamanında önlem alınmazsa akciğer embolisine neden olup hayati sonuçlar doğurabiliyor. Konu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Kanserli hastalarda toplar damar tıkanıklıklarına çok sık rastlıyoruz. Kanser hastalarının kanındaki yapısal bozukluklar, pıhtılaşmaya olan eğilimlerden dolayı toplar damarlarda pıhtılaşmadan dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor” dedi.

Bacak şişmesinden dolayı başvuran hastada yapılan ileri tetkiklerde akciğer kanseri tanısı konulabiliyor.

Akciğer kanseri teşhisi konulmamış bazı hastalarda toplar damar tıkanıklıklarından dolayı yapılan ileri tetkiklerde akciğer kanseri teşhisinin de konulabildiğine değinen Demirhan,” Özellikle akciğer kanserli hastalarda toplar damar tıkanıklığı akciğer kanserinin bir işareti olabiliyor. Bu nedenle bacaklardaki şikayetleri atlamamak gerekir. Derin ven trombozu dediğimiz bacaktaki toplar damar tıkanıklığından dolayı bacaklarda şişme ve ağrı meydana geliyor. Bu bize direkt kansere bağlı bir pıhtılaşma bozukluğunu gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.