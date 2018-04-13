Bacaklarda varis problemine dikkat

Varisin genellikle bacaklarda görülen bir damar hastalığı olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, bacaklarda oluşan varis problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, "Vücudumuzda kan dolaşımını sağlayan ve hayati önem taşıyan damarlar bir ağ gibi bedenimizin her tarafına örülmüştür. Vücutta kirli kan ve temiz kanın dolaşımını sağlayan damarlarda çeşitli nedenlerden kaynaklı sorunlar oluşabilir. Damarla ilgili yaşanan en genel sorun kılcal damar çatlaması ve varistir. Varis genellikle bacaklarda görülen bir damar hastalığıdır. Bacakta bulunan toplardamarlar vücuttaki kirli kanı temizlemek için kalbe ulaştırır. Bu işlem yer çekiminin tersine olması ve oldukça uzun bir yol izlemesi nedeniyle oldukça zordur" dedi.

"Ayakta hareketsiz beklemek varise neden olur"

Kirli kanın kalbe doğru gidemediği zaman toplardamarda biriktiğini ve damarın genişlemesine sebebiyet verdiğini ifade eden Dr. Tezel, "Genişleyen toplardamarda bacağın şişmesine neden olur. Damardaki bu genişleme sonucu oluşan duruma varis denir. Varis neden olur? sorusunun en bilinen cevabı ise uzun saatler boyunca ayakta hareketsiz beklemek, genetik özellikler ve fazla kilolardır. Varis hastalığı bulunanlar bacaklarında ağrı ve acıma hissini sıklıkla yaşar. Bacaklarını yukarı doğru uzatarak dinlenme ihtiyacı hissederler. Erken teşhisle fark edildiğinde varisleri engellemek için varis çorabı kullanılır. Ancak bundan yeterli fayda sağlanmaz ve sorun artar ise varis tedavi merkezlerine başvurulabilir" diye konuştu.

Kılcal damar çatlamasının ise bir varis türü olup bacaklarda oluşan varis türünden oldukça farklı olduğunu kaydeden Dr. Tezel, "Daha çok yüzümüzde burun ve yanak kısımlarında bulunur. Elle hissedilemeyecek kadar küçük olan kılcal damarlar kırmızı, mavi ve yeşil renge döndüğü zaman fark edilir ve bu durum damar hastalıklarının ve sorunlarının habercisidir. Bu sorunlara engel olmak için lazer kılcal damar tedavisi uygulayabilirsiniz. Lazerle tedavi yönteminde küçük damarlara ani ve yüksek ısı verilir, büyük damarlara ise damar bütünlüğüne müdahale edilerek kirli kan atılır. İğne fobisi olanlar ve alerjik reaksiyon gösteren hastalar için lazerle tedavi 2 seansta yapılır ve kılcal damar sorunları giderilir" ifadelerini kullandı.