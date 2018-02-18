Bademcik ve geniz eti büyümesine dikkat

Geniz eti problemi özellikle çocuklar için ağız, diş, bademcik ve boğaz enfeksiyonları ve birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

Iğdır Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Ermişler, “Tedavi edilmeyen geniz eti büyümesi çocuklarda horlama, ağzı açık uyuma, alt üst çene oranının bozulması, yüzde asimetri, büyüme geriliği, işitme kaybı, çok zor iyileşen sinüzit atakları ve tedaviye dirençli orta kulak iltihaplarına yol açabiliyor. Geniz eti problemi özellikle çocuklar için, ağız, diş, bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına neden olduğu için de önem taşıyor. Iğdır’da genellikle geniz eti ve bademcik ameliyatlarını birlikte yapıyoruz. Bademcik ve geniz eti vücudumuzun birer savunma mekanizması olmalarına rağmen çeşitli durumlarda vücuda zararlı etkileri bulunabilmektedir. Bu gibi hallerde ameliyat şart oluyor. Geniz eti ve bademciğin çıkartılması vücudun bağışıklık sisteminde bir zayıflamaya neden olmamaktadır” dedi.