Bademcik (tonsil) ve geniz etinin (adenoid) lenf sisteminin parçaları olduğunu belirten Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, bademcik ve geniz eti problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, “Bu dokular; solunum ve sindirim sisteminin başlangıcında yerleşmişlerdir. Bu nedenle solunan hava, alınan yiyecek ve içecek ile ilk temasa geçen dokulardır. Vücudun savunmasına yardımcı olurlar. Görevleri mikroorganizmalara karşı antikor denilen, hastalıktan koruyucu maddeleri üretmektir. Bu görevleri, yaşamın ilk birkaç yılında çok önemlidir, önemleri 2-2,5 yaşından sonra azalır. Erken bebeklik döneminde küçüktürler, yaş ilerledikçe tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler. İleri yaşlarda tekrar küçülme eğilimi gösterirler. Geniz bölgesi burnun arkası ile boğazımızın üst kısmı arasında kalan boşluktur. Ön kısmını yumuşak damağımız örter, bu nedenle ağzımızı açıp baktığımızda direkt olarak göremeyiz. Ancak özel aletler ve kamera sistemi kullanılarak görülebilir. Alternatif olarak radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalanılabilir” dedi.

Bademciklerin boğazın her iki tarafında yerleşmiş, ağız açıldığında kolaylıkla görebildiğini ifade eden Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, “Çocuklarda bademcikte görülen en sık problem, sık tekrarlayan iltihaplanmadır. Yılda bir-iki kez geçirilen bademcik iltihaplanması normal kabul edilir. Diğer önemli bir başvuru nedeni bademcik ve geniz etinin büyük olmasıdır. Bademcik veya geniz etinin büyük olması tek başına önemli değildir, önemli olan büyük olmasının herhangi bir belirtiye (ağzı açık uyuma, horlama, yeme-yutma problemleri, yüz ve çene gelişim bozukluğu) neden olup olmadığıdır. Diğer yandan kronik bademcik iltihabında bademcik üzerindeki küçük ceplerde kötü kokulu peynirimsi madde birikebilir. Çocuklarda en sık rastlanan burun tı- kanıklığı nedeni geniz eti büyümesidir. Geniz etinin büyük olması burundan solunumu engelleyerek horlama ve ağzı açık uyumaya neden olur. Uzun süreli ağız solunumu ise diş çürüklerine, çene ve yüz gelişim bozukluklarına neden olur. Huzursuz uyuma ve sık uyanmanın neden olduğu uyku bölünmelerinin büyüme hormonu salgısına olumsuz etkisi, büyüme, gelişme geriliği ile sonuçlanır. Ayrıca bu çocuklarda uykuda terleme ve geceleri altını ıslatma da görülebilir” diye konuştu.

Prof.Dr. Can Alper Çağıcı, bademciklerin alınması (tonsillektomi) ve geniz eti ameliyatının gerektiği durumları şöyle sıraladı:

“Sık bademcik iltihabı Son bir yılda 6’dan fazla, son iki yılda; yıl başına 3’den fazla ateşli bademcik iltihabı geçirilmesi. Ateşli havaleye neden olan, tekrar eden bademcik enfeksiyonu. Bademcik apsesi (peritonsiller abse). Büyük bademciğe bağlı solunum ve yutma problemleri: Horlama, ağzı açık uyuma, uykuda nefes kesilmesi (apne), yeme-yutma problemleri. Büyük bademciğe bağlı çene ve yüz gelişiminin bozulması. Boğaz ağrısı veya ağız kokusu yapan kronik bademcik enfeksiyonu. İlaç tedavisine yanıtsız streptokok taşıyıcılığı. -Kanser şüphesi. Geniz etinin alınması gereken durumlar: Ciddi solunum güçlüğüne (apne) sebep olması (bu durumda yeni doğan bebeğe dahi yapılabilir). Büyük geniz etine bağlı horlama ve ağzı açık uyuma. Büyük geniz etine bağlı çene ve yüz gelişiminin bozulması. Tedaviye cevap vermeyen veya tekrarlayan orta kulak iltihabı/sıvı birikimi. Tedaviye cevap vermeyen veya tekrarlayan sinüzit. Kanser şüphesi.”