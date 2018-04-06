Bağcılar’da 65 yaş üstü yaşlılara sağlık kontrolü yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, “Değerlerimiz Büyüklerimiz” projesi kapsamında 65 yaş üstü yaşlıları belediyenin Engelliler Sarayı’nda sağlık kontrolünden geçirdi. Kan örnekleri alınan ve testlerden geçirilen yaşlılardan rahatsızlığı çıkanlar ileri tetkikler için hastanelere yönlendirilirken hafif düzeyde sağlık sorunu olanlara da evde yapabilecekleri pratik uygulamalar önerildi.

Bağcılar Belediyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yaşlılara yönelik anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. “Değerlerimiz Büyüklerimiz” isimli proje kapsamında 65 yaşın üstünde 80 yaşlı Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden gelen sağlık ekibi, şeker, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olup olmadığını belirlemek için yaşlıların açken kan tahlillerini yaptı.

Kan veren yaşlılar kahvaltı yaptıktan sonra sırayla kendileri için ayrılan odalarda uzmanlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Göz kontrolüyle başlayan sağlık taramasına sırasıyla kulak, burun, boğaz, işitme ve nörolojik tetkiklerle devam edildi. Kimi yaşlılar duymakta zorluk çektiği için söylenenleri tekrarlatırken kimi de denge testinde düzgün yürüyüşüyle doktorları şaşırttı.