Bağımlılık zehrine yerli antikor

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Coşkunol, bağımlılık yapan maddelere karşı aşı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Şu anda metamfetamin dediğimiz bir maddeye karşı çok belirgin bir antikor oluşturduk. Bunun yanı sıra birçok maddeye ilişkin de antikor oluşturma çabalarımız sürüyor." dedi. Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumuna katılan Coşkunol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kokain, nikotin, amfetamin ve metamfetamin başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde madde kullanımı aşıları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü fakat bunlarla ilgili çalışmaların halen klinik uygulamalar aşamasında olduğunu söyledi. Türkiye'nin de madde kullanımıyla ilgili bir "salgın" tehlikesi altında olduğunu, bu nedenle kendilerinin de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Coşkunol, bağımlılık oluşturan maddelere karşı antikor oluşturulması oluşturulmasıyla ilgili 5 yıldır süren çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bağımlılık yapan maddeleri tanıyıp, vücutta hapsedecek antikorlar geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Coşkunol, şöyle konuştu:

"Bu antikorları ne kadar özgün ne kadar etkin bir şekilde yapabilirsek o kadar iyi onları tanıyorlar ve beyne geçmesine engel oluyorlar. Şu anda metamfetamin dediğimiz bir maddeye karşı çok belirgin bir antikor oluşturduk. Bunun yanı sıra birçok maddeye ilişkin de antikor oluşturma çabalarımız sürüyor. Halen 20 madde üzerinde çalışmalarımız var ve bu madde sayısı giderek artabilecek. Vücudun herhangi bir mikroba karşı aşılanması durumunda vücuda o mikrop girse dahi aşılandığı için vücutta o mikrobu tanıyıp yok edecek şeyler olduğu için o mikrop vücutta işlemiyor. Burada da aynı şey geçerli. Antikor sayesinde o madde vücuda geçse dahi alınsa dahi beyne geçemediği için kişi onu kullanmakla ilgili bir zevk almayacak ve bir daha denemeyecek. Denese bile zevk alamayacak ve kullanmayacak böyle olunca." Coşkunol, madde bağımlılığına karşı aşıların mevzuata göre bölgesel olarak riskli bölgelerde veya ülke genelinde kullanılabileceğini ifade etti. - Metanfetamin aptameri oluşturuldu Şu anda metamfetamin aptamerini oluşturduklarını kaydeden Coşkunol, aptamerin vücutta o maddeyi tanıyıp beyne geçmesine engel olacak şey olduğunu söyledi.