Bağımlılık zehrine yerli antikor

Çalışmaların halen klinik düzeyde, kimyasal çalışmalar şeklinde olduğunu belirten Coşkunol, bundan sonraki aşamanın canlı denemesi olduğunu bildirdi. Denemelerin önce hayvanlarda, sonra da insanlarda yapılacağını ifade eden Coşkunol, "Çalışmalar bu hızla giderse insanlar üzerinde aşının denenmesi 3-4 yıl içinde yapılabilecek. 5 yıl sonra da aşıyı piyasada görebileceğiz." dedi.

- Aşıyla beraber tanı kitleri de geliştiriliyor

Antikorların birer tanıyıcı moleküller olduğunu ve maddeyi tanıdığı için bunları uyuşturucu madde kullanımının tükürükle veya solunum havasında saptanmasıyla ilgili polisin trafikte kullanabileceği tanı kitlerinde de kullanılabileceğini anlatan Coşkunol, halihazırda 1-1,5 dakikalık süre içinde yüzde 90'ın üzerinde güvenirliği olan testlerin yapılabildiğini söyledi.

Madde bağımlılığına karşı geliştirilen aşıların 10-20 yıl sonra olabilecek uyuşturucuyla ilgili salgınlarda önlem olarak kullanılabileceğini ifade eden Coşkunol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asıl sorun şu, her sene yaklaşık 50-60 yeni madde piyasaya veriliyor. Avrupa'da daha fazla olmak üzere bu konuda tüm dünyada erken uyarı sistemi var. Erken uyarı sistemine her sene 50 yeni madde giriyor. 2005 yılında bağımlılık yapan bilinen madde sayısı 100 civarındaydı, şu anda 450-500 civarında bilinen madde var. Büyük ihtimalle bu her sene 50-100 artacak şekilde gidecek. Böyle olunca risk çok daha fazlalaşacak çünkü hedef kolay kullanılabilecek, çabuk etkili, ucuz ve saptanması zor maddelerin oluşturulması. Bu nedenle de tanı kitleri çok önemli."