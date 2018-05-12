Bağımlılıkla mücadele anaokulundan başlayacak

DUYGU YENER - Bağımlılıkla mücadelede, anaokulunu da içine alacak yeni bir model hayata geçiyor. Özellikle teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için anaokulu ve kreş çağındaki miniklere, bağımlılığın ne olduğu anlatılacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulan, "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu"nun (BMYK) çalışmalarında sona gelindi.

Akdağ başkanlığında bir araya gelen 12 bakanlığın oluşturduğu eylem planında, "teknoloji bağımlılığının" önüne geçmek için anaokullarını da içine alacak bir mücadele hayata geçirilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin çok küçük yaşlardan itibaren başlatılması gerektiğini belirterek bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.