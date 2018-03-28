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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplanarak, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi.Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.Uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin görevinin olmadığının altını çizen Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:“Bağımlılıkla mücadele, cinsel saldırılar ve istismarlar toplumumuzda da her zaman tepki gösterilen konulardan birisi olduğu için bu konular üstünde hassasiyetle davranılıyor.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplanarak, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi.
Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.
Uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin görevinin olmadığının altını çizen Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bağımlılıkla mücadele, cinsel saldırılar ve istismarlar toplumumuzda da her zaman tepki gösterilen konulardan birisi olduğu için bu konular üstünde hassasiyetle davranılıyor. 2018 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele” yılı ilan edildi. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bir savcımız sadece uyuşturucu ile mücadeleye bakmakla görevlendirildi. Adliyemiz de bu konuda hassas davranmaya devam ediyor. El birliği içerisinde hepimiz üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka eksiğimiz vardır. Bu toplantıların amacı eksikliklerimizi gidermektir. Uyuşturucu ile mücadelemiz iyi gidiyor. Ama tümüyle sıfırlanmadığı sürece bu problem devam ediyor demektir. Vali Yardımcısı başkanlığında her ay toplantılar yapılıyor. Gerekli kararlar orda alınıyor.”
Vali Kamçı, son olarak, uyuşturucu ile mücadelede bir kişiyi bile kurtarmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, bu mücadeleye el birliği ile devam edeceklerini söyledi.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sunumun ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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