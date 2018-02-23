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Bağımlılıkla mücadelede akran eğitimi projesi başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 12:24 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) bünyesinde, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinde Bağımlılığı Önleme ve Erken Dönem Müdahale İçin Akran Eğitimi Projesi” başladı.İki grup şeklinde toplam 40 gönüllü öğrencinin katıldığı, 40 saatten oluşan eğitim programı ile üniversite öğrencilerinin bağımlılık konusunda bilinçlenmeleri ve akranlarını eğitme konusunda beceri kazanmaları amaçlanıyor.Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/Bağımlılık Danışmanı Öğr.

Bağımlılıkla mücadelede akran eğitimi projesi başladı

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) bünyesinde, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinde Bağımlılığı Önleme ve Erken Dönem Müdahale İçin Akran Eğitimi Projesi” başladı.
İki grup şeklinde toplam 40 gönüllü öğrencinin katıldığı, 40 saatten oluşan eğitim programı ile üniversite öğrencilerinin bağımlılık konusunda bilinçlenmeleri ve akranlarını eğitme konusunda beceri kazanmaları amaçlanıyor.
Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü/Bağımlılık Danışmanı Öğr. Gör. Dilek Akkuş, Yrd. Doç. Dr. Serap Bayram ve Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca’nın yürüttüğü proje sonunda, akran eğitimi alan gençler, kendi arkadaşlarını eğitmeye başlayacak.

Bağımlılıkla mücadelede akran eğitimi projesi başladı

Bağımlılıkla mücadelede akran eğitimi projesi başladı

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