Bağımlılıkla mücadelede yeni yol haritası belirlendi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Başbakanımız Binali Yıldırım 2017 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunu kurdu. Bu kurul hem uyuşturucu hem sigara hem alkol hem de dijital ya da teknolojik gibi bağımlık türüyle mücadele ediyor. Şu ana kadar bu kurulla uyuşturucuyla mücadelede 2018-2023 stratejik planımızı ve sigara gibi bağımlılıklar konusunda yeni yol haritamızı belirledik." dedi. Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında sigarayla mücadelede ciddi mesafe alındığını belirterek, Türkiye'de o dönemde sigara içme oranının yüzde 31'lerden 27'lere gerilediğini ifade etti. Daha sonraki yıllarda bu oranın yüzde 32'lere çıktığına işaret eden Akdağ, bu kapsamda gelecek 5 yılda bağımlılıkla mücadelede yeni yol haritası belirlediklerini bildirdi. Akdağ, şöyle devam etti: "Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulunu 2014 yılında kurduk ve önemli mesafeler aldık. İstişaremiz sonucu Başbakanımız Binali Yıldırım 2017 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunu kurdu. Bu kurul hem uyuşturucu hem sigara hem alkol hem de dijital ya da teknolojik gibi bağımlık türüyle mücadele ediyor. Şu ana kadar bu kurulla uyuşturucuyla mücadelede 2018- 2023 stratejik planımızı ve sigara gibi bağımlılıklar konusunda yeni yol haritamızı belirledik. Önümüzdeki 5 yılda 15 yaş üzeri bütün toplumda sigara içme oranlarını yüzde 25'lerin altına, yüzde 20'lere çekmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda illerde özel kurullar oluşturduk, onlar bu plan ve stratejileri hayata geçirecek."

- "Uyuşturucu salgınının kapısındayız" Tamamen uyuşturucunun kıskacına düşen Avrupa ve ABD'de bu illetin adeta salgın boyutunda olduğunu ve ABD ile Avrupa ülkelerinin bunu yıllardır önleyemediklerini belirten Akdağ, "Türkiye olarak uyuşturucu salgının kapısındayız ve bu çok ciddi risk. Bu nedenle çok yönlü şekilde bütün paydaşlarla her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz." diye konuştu. Akdağ, Türkiye'nin doğudan gelen uyuşturucu trafiği açısından transit ülke olduğunu, Afganistan ve İran üzerinden gelen birtakım maddelerin Avrupa'ya geçirildiğini vurgulayarak, bu maddelerin bir kısmının ise Türkiye'de satılmaya çalışıldığına değindi. Yeni kuşak uyuşturucu maddelerinin Hollanda, Belçika ve bazı Avrupa ülkelerinde üretildiği ve hedef noktanın Türkiye'ye olduğunu aktaran Akdağ, Hollanda başta olmak üzere Avrupalı ülkelerin bu konuda görevlerini yerine getirmediklerini söyledi. - "Bağımlılıkla mücadele planını yıl içinde bitireceğiz" Akdağ, uyuşturucu ve madde bağımlılıklarıyla ilgili ilkokul çağından başlanarak gençlerin ve ailelerin eğitilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: