bağımlılıkla mücadeleyle ilgili işbirliği protokolü imzaladı

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM), Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele İlkadım Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Bağımlılıkla Mücadele Temel Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmza törenine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan, DÜBAM adına Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Düzce Valiliği’nde gerçekleşen imza töreninde, işbirliği protokolünü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan imzaladı.

Protokol ile il sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarındaki öğretmen ve idarecilere yönelik bağımlılıkla mücadelede temel farkındalık eğitiminin verilmesi, bağımlılıkla mücadelede öğretmenlerin etkin katılımın sağlanarak risk grubundaki öğrenci ve ailelerin ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda; Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) ve İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılıkla Mücadele İlkadım Merkezi tarafından Mart ayı içerisinde, 12 grup halinde, il genelinde görev yapan 4.500 öğretmen ve idareciye Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Bağımlılıkla Mücadelede Temel Farkındalık Eğitimi” verilecek.