Bağırsak floranızı bu 5 öneriyle koruyun

Bağırsakların düzgün çalışmasının insan sağlığı için ne derece önemli olduğu artık bilinen bir gerçektir. Günlük hayatta maruz kalınan etkiler bağırsak duvarını tahrip ederek başta immün, sindirim ve nöropsikiyatrik sistem olmak üzere pek çok probleme yol açmaktadır. İyi huylu bakterilerin sayısının azalması, bağırsak florasının bozulmasına ve hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Kişi yaşamından bu etkenleri çıkararak; bağırsak florasının tahrip olmasına ve böylelikle sağlığının bozulmasına engel olabilmektedir.

BU 8 TEMEL ETKENDEN UZAK DURUN

* İşlenmiş gıdalar: Her ne kadar üzerinde organik ibaresi görülse de paketli gıdalarda başta endüstriyel yağlar, früktoz şurubu ve gluten olmak üzere pek çok istenmeyen maddeye maruz kalınmaktadır. Sonuç olarak farkında olunmadan bağırsak florası tahrip edilmektedir. Bu nedenle paketli, işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekmektedir.

* Tahıllar: İçeriğindeki glüten ve lektin nedeniyle tahıllarda uzak durulması gereken gıdalardandır.

* GDO: Gıdaların üretiminde kullanılan glifosfat aynı zamanda antibakteriyel bir ajan olarak görev almakta ve vücuda GDO gıdalar alınması durumunda bağırsak florasındaki faydalı mikroorganizmaları yok etmektedir.