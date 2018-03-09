Bağırsak Kanserine karşı farkındalık oluşturuluyor

Kilis’te Bağırsak kanserine karşı farkındalık oluşturmak için 1-31 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağırsak kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında bir dizi çalışma yapılacak. Yapılacak çalışmlar hakkında bilgi veren Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Burak Toprak koordinatörlüğünde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimimiz personelleri ile Halkın yoğun olarak bulunduğu alış-veriş merkezlerinde, camilerde ve açık alanlarda standlar kurulduğunu belirterek, Devlet hastanesi bünyesinde de oluşturulan standlarda broşürler dağıtıldığını söyledi. Kentin çeşitli yerlerinde açılan stantlara Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Onur Şimşekyakar ve Kamu Hizmetleri Başkanı Opr.Dr. Erşan Öztin katılarak, destek verdi.

KETEM de, Erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kanser türlerinin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, kanserin hastalık ve ölümlerinin azaltılması sağlanarak hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik faaliyet çalışmalarımızın yıl boyunca devam etmesi planlandığı belirtildi.