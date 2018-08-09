Bağırsak paraziti nedir? Bağırsak paraziti tedavisi nasıl olur? Bağırsak paraziti belirtileri nelerdir?

Çocuğunuzun kıyafetleri çocuğunuza her sene oluyor mu? Bu durum seneye de giyer mantığından çok daha ciddi bir durum olabilir. Çünkü sağlıklı bir gelişim sürecine dahil olan çocuklar, her sene belli oranda değişime uğrar. Bu noktada kıyafet tek kıstas olmasa da içine giremediği her bir kıyafeti için sevinin çünkü bu onun ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir.Çocuklarda fiziksel gelişme geriliğinin en önemli nedenlerinden biri bağırsak parazitleridir. Aileler tarafından çok sık fark edilmeyen bu hastalık tedavi edilmezse çocukta büyük problemler yaratabilir. Çocukta oluşan bağırsak paraziti durumunda neler yapılması gerektiğini Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı anlattı.
BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?
Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekir.
BAĞIRSAK PARAZİTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
⦁ Uyku sırasında ağızdan salya gelmesi
⦁ Çocukta sürekli olarak bulantı ve kusma görülmesi
⦁ Çocuğun şiddetli karın ağrısı çekmesi
⦁ Çocukta iştahsızlık ve halsizlik
⦁ Çocuğun yetersiz kilo alması veya aniden kilo vermesi
BAĞIRSAK PARAZİTİ TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR
Bağırsak parazitleri erken tedavi edilmediği takdirde çocuklarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Parazitin cinsine bağlı olarak; kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, bağırsakta tıkanma, deride döküntüler, astım, büyümede gecikme ve ayrıca ağır organ hasarları bile yaşanabilir. Bu nedenle çocukta hastalık ile ilgili belirtiler görülüyorsa gecikmeden uzman bir doktora gösterilmelidir.
BAĞIRSAK PARAZİTİ TEDAVİSİ NASIL YAPILMALIDIR?
İlk önce parazit türünün tespit edilmesi gerekir çünkü kullanılacak ilacın dozu da parazite göre farklılık gösterebilir. Tedavi süresi parazitlerin direnç değişikliğine göre uzayabilir veya kısalabilir. Çocukla birlikte diğer aile üyelerinin de tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kıl kurdu gibi parazitler söz konusuysa ailede herhangi bir bulgu görülmese dahi herkes tedavi edilmelidir.
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PARAZİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
⦁ Kıl kurdu
⦁ Kamçı kurdu
⦁ Yuvarlak solucanlar
⦁ Tenya
⦁ Amip
⦁ Giardia
⦁ Çengelli kurtlar
BAĞIRSAK PARAZİTİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?
⦁ Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır,
⦁ İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır,
⦁ Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır,
⦁ Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır,
⦁ Az pişmiş et yenilmemelidir,
⦁ Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir,
⦁ Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir,
⦁ Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.
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