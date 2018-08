Bağırsak paraziti nedir? Bağırsak paraziti tedavisi nasıl olur? Bağırsak paraziti belirtileri nelerdir?

Çocuğunuzun kıyafetleri çocuğunuza her sene oluyor mu? Bu durum seneye de giyer mantığından çok daha ciddi bir durum olabilir. Çünkü sağlıklı bir gelişim sürecine dahil olan çocuklar, her sene belli oranda değişime uğrar. Bu noktada kıyafet tek kıstas olmasa da içine giremediği her bir kıyafeti için sevinin çünkü bu onun ne kadar sağlıklı olduğunu gösterir.Çocuklarda fiziksel gelişme geriliğinin en önemli nedenlerinden biri bağırsak parazitleridir. Aileler tarafından çok sık fark edilmeyen bu hastalık tedavi edilmezse çocukta büyük problemler yaratabilir. Çocukta oluşan bağırsak paraziti durumunda neler yapılması gerektiğini Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı anlattı.

BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?



Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekir.