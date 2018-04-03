Bağırsakları göğsünde olan bebek hayata tutundu

Doğum sonrası solunum sıkıntısı çeken ve kaldırıldığı hastanede sol göğüs kafesinin bağırsak ile dolu olduğu tespit edilen bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Bursa’da doğum sonrası solunum sıkıntısı çektiği fark edilen A.T. isimli bebek hastaneye kaldırıldı. VM Medical Park Bursa Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Eren Kale Çekinmez tarafından kontrol edilen A.T.’ye "diafram hernisi" teşhisi konuldu. Akciğer grafisi çekilen A.T.’nin sol göğüs kafesinin bağırsak ile dolu olduğu tespit edildi. Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel tarafından ameliyata alınan bebeğin ince bağırsaklar ve kalın bağırsakları sol göğüs boşluğundan alınarak karın boşluğuna getirildi. Diyaframdaki fıtık ortadan kaldırılırken, başarılı geçen operasyonun ardından 15’inci günde minik bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Ünal, her canlının 5 bin doğumunda 1 görülen bu hastalığın ölüm oranının yüzde 80 civarında olduğunu, ancak tedavisinin imkansız olmadığını dile getirdi.
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