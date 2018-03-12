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Bağışıklığı güçlendiren 6 besin

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Diyetisyen Cansu Kargu, bağışıklığı güçlendiren 6 besinle mevsim geçişlerini rahatsızlanmadan atlatılabileceğini söyledi.Türkiye’de mevsim geçişlerinde bir ısınıp bir soğuyan havalar vücut dengesi ile oynamakla beraber hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Bağışıklığı güçlendiren 6 besin

Diyetisyen Cansu Kargu, bağışıklığı güçlendiren 6 besinle mevsim geçişlerini rahatsızlanmadan atlatılabileceğini söyledi.
Türkiye’de mevsim geçişlerinde bir ısınıp bir soğuyan havalar vücut dengesi ile oynamakla beraber hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Tokat Fizyomer Tıp Merkezi Diyetisyeni Cansu Kargu, kıştan ilkbahara geçilen dönemlerde bir çok insan halsizlik, yorgunluk, iştah ve uyku problemleri gibi şikayetlerde bulunurken, bir kesim ise bu geçişlerden hiç etkilenmediğine dikkat çekti. Etkilenmeyen grubun süreci rahat atlatması tamamen vücut direncinin yüksek bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla alakalı olduğunu ifade eden Kargu, bu dönemde çok karşılaşılan bir diğer konunun ise hava sıcaklığındaki anlık değişimlere bağlı vücudun ödem tutması ile kendini şişkin hissetme halinin artması olduğunu söyledi.
Diyetisyen Kargu, bağışıklık güçlendirmek için 6 besin maddesi kefir, kivi, kış sebzeleri, nar, balık, kuruyemişler tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Yüksek probiyotik içeriği sayesinde kefir bağışıklık sistemini güçlendirir. Barsak hareketlerini düzenler. Vücut hızını artırır. Anti kanserojendir. Kivi, yüksek C vitamini içeriği sayesinde hastalıklardan korunmada o bir numara. Üstelik kabızlık sorununda da önemli etki gösterir. Kış sebzeleri, evet farkındayım önümüz yaz peki o zaman neden bu harika besinlerin son demlerini sonuna kadar değerlendirmiyoruz ? Brokoli, karnabahar,kereviz, brüksel lahanası, pırasa, ıspanak, havuç, pancar, turp,enginar. Her biri ayrı ayrı mükemmel bir bağışıklık destekleyicisi. O zaman hala dönemindeyken sofralarımızda bu sebzelere yer açıp vitamin mineral desteği ile vücut direncimi yükseltebiliriz. Nar, antioksidan özelliği ile vücudu temizleme özelliğine sahip bu meyve aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkiye sahip. Balık, evet kıyı kesimlerinde olmayanlarımız için taze OMG-3 kaynağımız balığın da son demleri. Haftada en az 2-3 kez balık tüketmek mevsim geçişinde maksimum sağlık halimize ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Kuruyemişler, Ceviz içi zengin besin içeriğinin yanında uyku hormonu melatonin, cevizde doğal olarak bulunur. Uyku problemi çekenlere yardımcı olmanın yanı sıra stres azaltan ve ruh halini düzelten etkisi vardır. Çiğ badem, E vitamini ve magnezyum için mükemmel bir kaynak, aynı zamanda kalsiyum ve folat içerir. İçeriğindeki faydalı yağlar tok kalmana yardımcı olur. Çiğ fındık, Kalp ve damar sağlığı açısından faydaları yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur” diye konuştu.

6 aşamada ödemden kurtulun
Kargu, 6 aşamada ödemden kurtulmanın formülünü açıklayarak,"Tuzsuz beslenme şart. Tuz ve aşırı tuzlu besinler aşırı baharatlı ürünler, paketli gıdalar, salamura besinler azaltılmalı. Bol su içilmeli. Genel geçer kural olarak günlük 2-3 litre su içmeliyiz desek de aslında herkesin kilogram başına 30 ml su içesi gerekmekte. Ananas, içerdiği bromelain sayesinde iltihap ve ödem söken bir meyve olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bol yeşillik, özellikle maydanoz. Kırmızı et yerine beyaz et ve kurubaklagillere ağırlık verilmesi tutulan ödemin azalmasında etkilidir. Günde 2 fincan yeşilçay tüketimi ödem atımını hızlandırır”

Bağışıklığı güçlendiren 6 besin

Bağışıklığı güçlendiren 6 besin

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