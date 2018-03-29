Bağışıklık sisteminden gelen doku dostu Crystalin, yeni nesil yara bakım ürünü

Doğal, fizyolojik ve bağışıklık sistemimizden gelen tedavi yöntemlerine olan ilginin her geçen gün artması, tedaviyi destekleyici ürünlerin eczane raflarında daha fazla yer almasını sağlarken; bu alanda uzmanlaşan NHP İlaç Sanayi ise doku dostu, dual etkili ve yeni nesil bir antiseptik olan ‘Crystalin’ ile hastalara şifa olmaya çalışıyor.
Yara ve mikroorganizmalara karşı tam koruma ve tedavi sağlayan Crystalin’in Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınarak sadece eczanelerde satıldığını belirten NHP İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, Crystalin’in etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl)’nin bağışıklık sisteminden gelen fizyolojik, doku dostu ve yeni nesil bir antimikrobiyal ve yara bakım ürünü olduğunu belirtti.
Çok geniş bir antimikrobiyal etkinliği var
Crystalin’in uygulandığı alana hızla nüfuz ederek oradaki bakteri, virüs ve mantar gibi tüm mikroorganizmaları yok ettiğini kaydeden Gökyer, “Genetik analizler, dünyada 16 bine yakın mikroorganizmanın varlığını göstermektedir. İnsanda hastalık yapan mikroorganizma sayısı ise yaklaşık 1200 adettir ve birçok ölümcül hastalığın nedeni olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle mikroorganizma ile konak arasındaki ilişki iyi bilinmelidir. Konağın savunma mekanizmaları ve mikroorganizmanın hastalık yapmak için gerekli olan mekanizmaları iyi değerlendirilerek enfeksiyon hastalıklarının sağaltımında yeni stratejiler bulunmalıdır” dedi. Bu noktada Crystalin’in çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Gökyer, “Eğer biz mikroorganizmalarla iç içe yaşıyorsak, her an enfekte olma riskine karşı anında cevap veren fizyolojik ve bağışıklık sistemimizden gelen bir korunma mekanizması olmalı ki gün içinde yüzlerce mikroorganizma ile karşılaşmamıza rağmen enfeksiyon gelişmesin. Bu durum enfeksiyona karşı kullanılacak ürünün fizyolojik olma ve bağışıklık sistemimizden gelme özelliği ile de çok alakalıdır” diye konuştu.
Direnç gelişmiyor
Crystalin’e karşı bugüne kadar hiçbir bakteri, virus ve mantarın direnç geliştirmediğini kaydeden Gökyer, “Mikroorganizma, yaşamını tehdit eden birçok faktöre karşı direnç geliştirebilme özelliğine sahiptir. Antibiyotik direnci de bunlardan en önemlisidir. Mikroorganizmalar kendilerine yönelik tehditleri algılayarak antibiyotiklere karşı direnç oluşturmaktadır. Bu da çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta olup enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yeni stratejiler arayışını doğurmaktadır” dedi.
Crystalin gücünü bağışıklık sistemimizden alıyor
Crystalin’in etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl)’nin fizyolojik ve bağışıklık sistemizden gelen bir ürün olduğunu kaydeden Gökyer, “Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Hipokloröz asidin (HOCl); mikroorganizmalara karşı hızlı (12 saniye) ve düşük dozlarda etkin olduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir” dedi.
Geniş kullanım alanına sahip
NHP İlaç Sanayi tarafından yeni teknolojilerle geliştirilen Crystalin’in yaygın bir kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Gökyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Crystalin’in en yaygın kullanım alanı diyabetik ayak, yatak yaraları ve venöz bacak ülserleri gibi kronik yaralardır. Yapılan çalışmalarda; açık yaralarda, abse, peritonit ve organ perforasyonları için yapılan operasyonlarda cerrahi ortamın yıkanmasında, enfekte ortopedik protez operasyonlarında protez ve dokunun yıkanmasında, yanık yaralarında, aft, uçuk, kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarında, diş ve diş eti iltihabında, dişe ve ağıza yapılan cerrahi girişimlerde, göz ve göz kapağı enfeksiyonlarında ve vajinal akıntılarda kullanılabileceği bildirilmiştir. Bağışıklık sistemimizden gelen HOCl (hipokloröz asit) etken maddeli ve Crystalin adlı bu ürünün yakın bir gelecekte insanda bu kullanımlar dışında hayvan ve bitki sağlığında da yaygın olarak kullanılabileceğini gösteren çalışmalar vardır.”
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum