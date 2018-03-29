Bağışıklık sisteminden gelen doku dostu Crystalin, yeni nesil yara bakım ürünü

Doğal, fizyolojik ve bağışıklık sistemimizden gelen tedavi yöntemlerine olan ilginin her geçen gün artması, tedaviyi destekleyici ürünlerin eczane raflarında daha fazla yer almasını sağlarken; bu alanda uzmanlaşan NHP İlaç Sanayi ise doku dostu, dual etkili ve yeni nesil bir antiseptik olan ‘Crystalin’ ile hastalara şifa olmaya çalışıyor.

Yara ve mikroorganizmalara karşı tam koruma ve tedavi sağlayan Crystalin’in Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınarak sadece eczanelerde satıldığını belirten NHP İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, Crystalin’in etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl)’nin bağışıklık sisteminden gelen fizyolojik, doku dostu ve yeni nesil bir antimikrobiyal ve yara bakım ürünü olduğunu belirtti.

Çok geniş bir antimikrobiyal etkinliği var

Crystalin’in uygulandığı alana hızla nüfuz ederek oradaki bakteri, virüs ve mantar gibi tüm mikroorganizmaları yok ettiğini kaydeden Gökyer, “Genetik analizler, dünyada 16 bine yakın mikroorganizmanın varlığını göstermektedir. İnsanda hastalık yapan mikroorganizma sayısı ise yaklaşık 1200 adettir ve birçok ölümcül hastalığın nedeni olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle mikroorganizma ile konak arasındaki ilişki iyi bilinmelidir. Konağın savunma mekanizmaları ve mikroorganizmanın hastalık yapmak için gerekli olan mekanizmaları iyi değerlendirilerek enfeksiyon hastalıklarının sağaltımında yeni stratejiler bulunmalıdır” dedi. Bu noktada Crystalin’in çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Gökyer, “Eğer biz mikroorganizmalarla iç içe yaşıyorsak, her an enfekte olma riskine karşı anında cevap veren fizyolojik ve bağışıklık sistemimizden gelen bir korunma mekanizması olmalı ki gün içinde yüzlerce mikroorganizma ile karşılaşmamıza rağmen enfeksiyon gelişmesin. Bu durum enfeksiyona karşı kullanılacak ürünün fizyolojik olma ve bağışıklık sistemimizden gelme özelliği ile de çok alakalıdır” diye konuştu.