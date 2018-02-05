HABER

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kış mevsiminde havaların bir ısınıp bir soğuması, hastalara yol açan enfeksiyonlara da zemin hazırlıyor. Vücut direncinin azaldığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık, hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor. Alınacak bazı önlemler ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmak mümkün olabiliyor.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için tüketilecek 5 besin hakkında bilgi verdi ve önerilerde bulundu.

  1. Zencefil: Zengin; B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum kaynağı olan zencefilin günlük tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hem bağışıklığı korumak için hem de grip soğuk algınlığı şikayetleri başladığında kullanılan günlük 2 tatlı kaşığı zencefil, hastalıklara karşı doğal bir bariyer olacaktır.

  2. Kefir: Doğal bir prebiyotik kaynağı olan kefir, bağırsak üzerindeki olumlu katkılarının yanı sıra bağışıklık sistemine de olumlu etkileri olan bir besindir. Günlük kefir tüketimi ile hem hastalıklardan korunmak hem de bağırsak sistemini korumak mümkündür.

  3. Bitki çayları: Kuşburnu, adaçayı, rezene, yeşil çay, ıhlamur içeren bitki çayları hem doğal antioksidan olma özelliklerinin yanı sıra zengin C vitamini kaynaklarıdır. Günlük 2 fincan bitki çayı tüketimi bağışıklığı güçlü tutmak mümkündür. Ayrıca hastalık dönemlerinde vücuttan toksinlerin kolayca atılmasını sağlayarak çok daha çabuk iyileşmeye yardımcı olur.

  • Bal: Yüzyıllardır şifa özelliği ile iyi bilinen bal, birçok faydasının yanı sıra kış dönemlerinde de en sağlıklı besinlerden biridir. Ilık sütle beraber tüketildiğinde hem ağrıları azaltır hem de öksürüğü keser. Balın limonla tüketilmesi de iyileşme dönemine katkıda bulunmaktadır.

  • Su: Su, yalnızca yazın değil kış dönemlerinde de bol miktarda su tüketildiğinde, bağışıklığı korur ve kış dönemini hastalıksız sağlıkla atlatmaya yardımcı olur. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

    • Kış hastalıklarına karşı bu önlemleri alın;

    Dengeli ve sağlıklı beslenin.

    Uyku düzenine dikkat edin, ortalama 7-8 saat uyuyun.

    Özellikle su başta olmak üzere yeterli sıvı tüketin, gazlı içeceklerden kaçının.

    Meyve ve sebzenin yanında, haftada iki kez balık yiyin.

    Demir, çinko, D vitamini gibi mineral ve vitamin seviyelerini kontrol ettirin.

    Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçının.

    Ellerinizi sık sık yıkayın ve temas ile selamlaşmadan mümkün olduğunca kaçının.

    Mikroplar sıcakta kolayca ürer, bulunduğunuz ortamı aşırı ısıtmayın. Ev, sınıf ve ofis gibi ortamları düzenli olarak havalandırın.

    Bulunduğunuz ortamda kullanılan klimaların düzenli bakım ve temizliğini yaptırın.

    Çok kalın veya ince giysiler giymeyin. Ortama uygun kat kat kıyafetler giyip, sıcaklığa göre artırıp azaltın.

    Doktorunuz gerekli görürse grip aşısını yaptırın.

    Hastalığınızı ayakta atlatmak yerine, istirahat etmeye özen gösterin.

    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Bağışıklık direnç hastalık

    En Çok Okunan Haberler

    Emeklillere 224 lira zam gelebilir

    Emeklillere 224 lira zam gelebilir

    Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

    Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

    Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

    Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

    Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

    Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

    O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

    O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

    Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

    Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

    İlginizi Çekebilir

    Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

    Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

    Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

    Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

    “Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

    “Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki çayları ile ilgili 8 önemli uyarı!

    Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

    Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

    Romatizma iç organları da etkiliyor

    Romatizma iç organları da etkiliyor

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

    Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

    Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

    Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

    Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

    Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

    Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

    Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

    Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

    Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

    Kontrolsüz spor kasık fıtığına neden olabilir!

    Kontrolsüz spor kasık fıtığına neden olabilir!

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.