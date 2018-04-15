Bağışlanan organıyla can olacak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 4 Nisan günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün beyin ölümü gerçekleşen A.Ş.'nin (30) ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen hastaya nakledilecek.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 4 Nisan Çarşamba günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan A.Ş., Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan A.Ş., 10 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Yoğun Bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen A.Ş.'nin yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Bursa Organ Nakil Merkezi'nden gelen ekip tarafından operasyonla A.Ş.'den alınan karaciğer, organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Ömer Atsal, "Bağışlanan bu organ sayesinde bir hastamız sağlığına kavuşacak. Bu konuda duyarlılık gösteren hastamızın ailesine teşekkür ediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır. Tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını diliyoruz” dedi.
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