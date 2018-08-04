HABER

Bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2018 05:40 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri ve böbrekleri İzmir'de yaşama tutunabilmek için organ bekleyen üç hastaya nakledilecek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'nde, nefes darlığı çeken 32 yaşındaki Şener Erdem, rahatsızlığına iyi geldiği gerekçesiyle ardıç çamındaki meyveleri kaynatarak suyunu içtikten sonra fenalaştı.

Nazilli Devlet Hastanesinde yaklaşık bir hafta süren tedavi çabalarına yanıt vermeyen Erdem'in beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine gencin karaciğeri ve böbrekleri alınarak uygun hastalara nakil için işlemlere başlandı.

Karaciğerin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir hastaya, böbreklerin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören birer kişiye nakledileceği öğrenildi.

- "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur"

Şener Erdem'in babası Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun nefes darlığı rahatsızlığı olduğunu belirten Erdem, "Çevresindeki insanlar ardıç çamı meyvesinin nefes darlığına iyi geldiğini söylemişler. O da evde iki gün boyunca bunu kaynattı ve içti. Daha sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Erdem, hastane yetkililerinin organ bağışıyla ilgili kendisiyle görüştüğünü dile getirdi.

Bunun üzerine oğlunun organlarının bağışlanmasına onay verdiğini anlatan Erdem, "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur." dedi.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Bursa'da Suriyeliler için sağlık merkezi açılacakBursa'da Suriyeliler için sağlık merkezi açılacak
Kemiğin paget hastalığı nedir? Kemiğin paget hastalığı belirtisi nelerdir? Kemiğin paget hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşirKemiğin paget hastalığı nedir? Kemiğin paget hastalığı belirtisi nelerdir? Kemiğin paget hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ardıç çamı Nazilli organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İlginizi Çekebilir

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiğin paget hastalığı nedir? Kemiğin paget hastalığı belirtisi nelerdir? Kemiğin paget hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir

Kemiğin paget hastalığı nedir? Kemiğin paget hastalığı belirtisi nelerdir? Kemiğin paget hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir

Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!

Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!

Omurga sağlığı için ne yapmalı?

Omurga sağlığı için ne yapmalı?

Yaz aylarında nasıl kilo verilir? Sıcaklarda metabolizmayı hızlandırmak çok daha kolay!

Yaz aylarında nasıl kilo verilir? Sıcaklarda metabolizmayı hızlandırmak çok daha kolay!

Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi ameliyatsız mümkün mü?

Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi ameliyatsız mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.