Bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.
Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'nde, nefes darlığı çeken 32 yaşındaki Şener Erdem, rahatsızlığına iyi geldiği gerekçesiyle ardıç çamındaki meyveleri kaynatarak suyunu içtikten sonra fenalaştı.
Nazilli Devlet Hastanesinde yaklaşık bir hafta süren tedavi çabalarına yanıt vermeyen Erdem'in beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine gencin karaciğeri ve böbrekleri alınarak uygun hastalara nakil için işlemlere başlandı.
Karaciğerin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir hastaya, böbreklerin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören birer kişiye nakledileceği öğrenildi.
- "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur"
Şener Erdem'in babası Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Oğlunun nefes darlığı rahatsızlığı olduğunu belirten Erdem, "Çevresindeki insanlar ardıç çamı meyvesinin nefes darlığına iyi geldiğini söylemişler. O da evde iki gün boyunca bunu kaynattı ve içti. Daha sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.
Erdem, hastane yetkililerinin organ bağışıyla ilgili kendisiyle görüştüğünü dile getirdi.
Bunun üzerine oğlunun organlarının bağışlanmasına onay verdiğini anlatan Erdem, "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur." dedi.
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!
Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!
İstanbul'da dev operasyon!
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum