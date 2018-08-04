Bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut oldu

Karaciğerin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir hastaya, böbreklerin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören birer kişiye nakledileceği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Oğlunun nefes darlığı rahatsızlığı olduğunu belirten Erdem, "Çevresindeki insanlar ardıç çamı meyvesinin nefes darlığına iyi geldiğini söylemişler. O da evde iki gün boyunca bunu kaynattı ve içti. Daha sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Erdem, hastane yetkililerinin organ bağışıyla ilgili kendisiyle görüştüğünü dile getirdi.

Bunun üzerine oğlunun organlarının bağışlanmasına onay verdiğini anlatan Erdem, "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur." dedi.

