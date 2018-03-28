Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerde sağlık taraması başlattı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahallelerde kadın ve çocuklara yönelik sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitim çalışması başlattı.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde kadın ve çocuklara yönelik sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitim çalışması. Yeşildallı ve Develi mahallelerinde yapılan çalışmaya Ana Çocuk Sağlık Merkezi ve ve Kardelen Kadın Merkezi çalışanları katıldı. Kardelen Kadın Merkezi çalışanları kadınlara yönelik yapılan çalışmada ihmal, istismar ve şiddet konusunda eğitim semineri verdi. Ayrıca kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri merkezleri hakkında bilgi verdi.

Ana Çocuk Sağlık Merkezi ilk önce kadınlara yönelik kadın enfeksiyon hastalıkları, meme ve rahim kanseri gibi konularda görüntülü slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı. Mahallede doğurganlık çağında bulunan kadınlara aile planlaması ve korunma yöntemleri, kişisel hijyen, emzirme ile ilgili eğitimlerde verildi. Daha sonra Ana Çocuk Sağlık Merkezi Doktoru mahallelerde hasta olanları muayene ederek reçete verdi. Kadınlara yönelik eğitim ve muayeneler bittikten sonra hijyen paketi içerikli hediyeler dağıtıldı.

Çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak ve dişleri fırçalayamaya özendirip alışkanlık haline getirmek için bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimin ardından sağlık personeli olan doktor çocukları muayene ederek gelişimlerini inceledi. Daha sonra ise çocuklar diş fırçalamaya özendirmek için diş fırçası ve diş macununun da içinde bulunduğu hediye paketleri armağan edildi.