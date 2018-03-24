HABER

Bahar alerjileri çocuklarda performans düşüklüğüne yol açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, bahar alerjilerine maruz kalmış çocuklarda okulda performans düşüklüğü, başarının azalması, uykusuzluk, yorgunluk ve sersemlik hali gibi bulgular ortaya çıktığını söyledi.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, mevsimsel bahar alerjileri çocukluk çağında görülen hastalıklardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Neredeyse astımın 3 katı kadar görülmektedir.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, bahar alerjilerine maruz kalmış çocuklarda okulda performans düşüklüğü, başarının azalması, uykusuzluk, yorgunluk ve sersemlik hali gibi bulgular ortaya çıktığını söyledi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yavuz Sayar, mevsimsel bahar alerjileri çocukluk çağında görülen hastalıklardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Neredeyse astımın 3 katı kadar görülmektedir. Özellikle hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen hayat kalitesini etkileyebildiği için tedavi edilmesi gereken ve önlemler alınması gereken bir hastalıktır. Özellikle bahar alerjilerinde bu alerjileri oluşturan şeyler ağaç, ot, çimen, çiçek polenleri dediğimiz aero alerjenlerdir. Bunların artması ile birlikte bu tür alerjileri olan çocuklar dışarıya çıktıklarında bu alerjiye maruz kaldıklarında burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi belli bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu bulguların ortaya çıkması ile birlikte çocuklarda hem okulda performans düşüklüğü, başarının azalması uyku, uykusuzluk yorgunluk ve sersemlik hali gibi bulgular ortaya çıkmaktadır. O yüzden bu hastalıkların tedavi edilmesi, tanınması son derece önem arz etmektedir" dedi.

"Polen mevsiminde çocuklar daha az dışarı çıkmalı"
Sayar, özellikle polen mevsiminde çocukların daha az dışarı çıkması gerektiğini ifade ederek, "Yapılan çalışmalara göre bahar alerjisi olan çocuklarda bu hastalığın astım ile birlikte görülmektedir. Bu hastalıkları azaltmak için ve bu alerjenlerle teması engellemek için özellikle polen mevsiminde bu çocukların daha az dışarı çıkması, evlerde camların biraz daha kapalı tutulması, onlar evde yokken evin havalandırılması daha uygun olacaktır. Beslenme açısından sağlıklı yiyeceklerden olan doğal sebze meyveler tüketilmeli katkı maddeleri içeren gıdalardan, abur cubur olarak tarif edilen ürünlerden uzak durulmalıdır. Ancak sadece bunlardan uzak durmak bu hastalıkları engellemeye yetmeyecektir. Tedavide antialerjik ilaçlar, dekonjestanlar, burun spreyleri kullanabilirler. Bu tedavilerden fayda görmezse immuno tedavi seçeneği de vardır. Özellikle bahar mevsiminde bu hastalıklar tanınmalı aileler geçiştirmemeli bu tür bulguları olan çocuklar özellikle günde 1 saatten daha fazla bulguları olursa muhakkak bir çocuk doktoruna götürmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

İlginizi Çekebilir

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.