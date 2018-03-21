’’Bahar alerjileri hamileleri tehdit ediyor’’

Baharın gelmesiyle hamilelerde görülen alerjik reaksiyonlarla ilgili Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Baharın gelmesiyle birlikte bahar alerjileri ortaya çıkmaya başladı. Bu bahar alerjileri, bazı gebeliklerde çok ciddi yaşanabiliyor. Hamilelerde görülen alerjik reaksiyonlarla ilgili Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir açıklamalarda bulundu. Op Dr. Taşdemir, bahar alerjilerinin hamileleri tehdit ettiğini söyledi.

Polen ve tozların havada uçuştuğu bahar aylarında hamilelerin oldukça dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Hamilelikte bu durumla başa çıkmak daha da zor olabilir. Normal şartlarda bağışıklık sistemi alerji durumunda bu istenmeyen zararlı maddeleri ekarte etmek için çeşitli kimyasallar salgılıyor. Hamilelikte vücut bu kimyasalları salgılamakta zorlanıyor’’ dedi.

Hamilelikte alerji belirtileri

Hamilelikte alerji belirtileri hakkında bilgi veren Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Bahar alerjisi, burun akıntısı, kaşıntı ve göz kızarıklığı gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Alerjik rahatsızlıklar hafife alınıp göz ardı edilse de hayatı ciddi şekilde tehdit eden boyuta ulaşabilir. Gebelikte görülen alerjik rahatsızlıklar çoğunlukla etkilenen organa yönelik bulgu verir. Ciltte belli bir bölgede kızarıklık, kaşıntı, kabarma gözlerde batma ve sulanma, burunda salgı artışı kaşıntı ve tıkanıklık, akciğerlerde nefes darlığı atakları veya sindirim sisteminde ishal, bulantı, kusma şeklinde görülebilir. Çok şiddetli nefes darlığı, dilde ve solunum yollarında ödem gibi acil müdahale gerektirecek boyutta alerjik reaksiyonlara ender de olsa rastlanılmaktadır’’ şeklinde konuştu.