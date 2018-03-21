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’’Bahar alerjileri hamileleri tehdit ediyor’’

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Baharın gelmesiyle hamilelerde görülen alerjik reaksiyonlarla ilgili Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.

’’Bahar alerjileri hamileleri tehdit ediyor’’

Baharın gelmesiyle hamilelerde görülen alerjik reaksiyonlarla ilgili Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Baharın gelmesiyle birlikte bahar alerjileri ortaya çıkmaya başladı. Bu bahar alerjileri, bazı gebeliklerde çok ciddi yaşanabiliyor. Hamilelerde görülen alerjik reaksiyonlarla ilgili Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir açıklamalarda bulundu. Op Dr. Taşdemir, bahar alerjilerinin hamileleri tehdit ettiğini söyledi.

Polen ve tozların havada uçuştuğu bahar aylarında hamilelerin oldukça dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Hamilelikte bu durumla başa çıkmak daha da zor olabilir. Normal şartlarda bağışıklık sistemi alerji durumunda bu istenmeyen zararlı maddeleri ekarte etmek için çeşitli kimyasallar salgılıyor. Hamilelikte vücut bu kimyasalları salgılamakta zorlanıyor’’ dedi.

Hamilelikte alerji belirtileri
Hamilelikte alerji belirtileri hakkında bilgi veren Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Bahar alerjisi, burun akıntısı, kaşıntı ve göz kızarıklığı gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Alerjik rahatsızlıklar hafife alınıp göz ardı edilse de hayatı ciddi şekilde tehdit eden boyuta ulaşabilir. Gebelikte görülen alerjik rahatsızlıklar çoğunlukla etkilenen organa yönelik bulgu verir. Ciltte belli bir bölgede kızarıklık, kaşıntı, kabarma gözlerde batma ve sulanma, burunda salgı artışı kaşıntı ve tıkanıklık, akciğerlerde nefes darlığı atakları veya sindirim sisteminde ishal, bulantı, kusma şeklinde görülebilir. Çok şiddetli nefes darlığı, dilde ve solunum yollarında ödem gibi acil müdahale gerektirecek boyutta alerjik reaksiyonlara ender de olsa rastlanılmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Hamilelikte alerji tedavisi
Alerjik hastalıkların tedavisi için birçok ilaç kullanıldığını belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, ’’Anne adayının şikayetlerine göre alerji tanısı konuluyor. Alerjik hastalıkların tedavisi için doktorun güvenlik kategorilerine göre tercih ettiği ilaçları, dozunda ve zamanında alarak hamileliği sorunsuz geçirmek mümkün olabilir. Daha önceden alerjik hastalık tanısı konmuş gebelerin dikkat etmeleri gereken en önemli durum; alerjik reaksiyonlara yol açacak etkenlerden uzak durmalarıdır’’ diye konuştu.

Hamilelikte alerjinin bebeğe zararı var mı?
Gebelik döneminde oluşabilecek alerjik rahatsızlıkların bir bölümünün gebeliği olumsuz etkilemediğini ifade eden Op. Dr. Seval Taşdemir, ancak astım gibi ciddi solunum sıkıntısı yaratanların hastalık iyi kontrol edilmediği takdirde fetüs üzerine olumsuz etkiler ortaya çıkarabildiğinin altını çizdi.
Alerjik problemlerin çoğunlukla bebek üzerinde olumsuz etki göstermediğini, ancak gebelikte alerjik reaksiyonların dikkatlice izlenmesi gerektiğine değinen Op. Dr. Seval Taşdemir, astımın kontrol edilmediğinde düşük, erken doğum, düşük doğum tartısı ve yeni doğan ölüm riskinde artışa yol açabileceğini belirtti.

Hamilelikte alerjik reaksiyonlardan korunmak için nelere dikkat edilmeli?
Op. Dr. Seval Taşdemir sözlerini şöyle tamamladı: ’’Öncelikle alerjik reaksiyonların neye karşı olduğunu bilmek gereklidir. Örneğin, toza karşı oluşan alerjik durum varsa, toz olan ortamdan mümkün mertebe uzak durulmalıdır. Polenlerin bol olduğu bahar aylarında daha dikkatli olmak, evde sigara içilmesini önlemek, deterjan, boya ve kimyasallardan uzak durmak önemlidir’’.

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