Bahar alerjilerinden korunmak için uzmanlardan 10 öneri

Bahar aylarında polenlerin artmasının, özellikle alerjik yapıdaki pek çok kişiyi etkilediğini belirten uzmanlar, saman nezlesi olarak da bilinen bahar alerjisinin toplumda her 3 kişiden birinde görüldüğünü dile getirdi.

Polenlerin atmosfere yayılarak, ağız, burun, göz ve hatta ciğerlere kadar ulaşarak alerjik tepkimelere yol açtığını ifade eden uzmanlar, polenlere karşı alınacak bazı önlemler ile alerjiye yol açabilecek şikayetlerin de azaltılabileceğini söyledi. Memorial Diyarbakır Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Güngör Ateş, bahar alerjilerinden korunmak için 10 öneride bulundu.

"Dış etkenler bahar alerjilerini tetikliyor"

Alerjik hastalıkların görülme sıklığının, özellikle bahar aylarında arttığını belirten Doç. Dr. Güngör Ateş, bu durumun bitkilerin erkek üreme yapıları olan polenlerin miktarındaki artış ile ilişkili olduğunu söyledi. Ateş, "Polenler, tozlaşarak havaya karışır ve rüzgarla taşınma sırasında; saç, cilt, ağız, burun, göz ve alt solunum yolları aracılığıyla alerjik bünyeli kişileri etkiler. Sıklıkla; çimen polenleri, ağaç polenleri, hububat ve yabancı ot polenleri kişide alerjiye neden olur. Rüzgarlı havalarda polenler havaya daha çok dağıldığı için şikayetler de artar. Alerjik reaksiyonlar mevsimsel olabileceği gibi yıl boyu da sürebilir" dedi.