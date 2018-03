Bahar aylarında sebze yemenin önemi

Dr. Fevzi Özgönül, "Bahar aylarında hem protein hem de vitamin mineral almak, vücudun değişen hava koşullarında güçlenmesine de katkı sağlamaktır. Bu yüzden yemeklerde alınacak proteini de eksik etmemeliyiz" dedi.

C vitamini bakımından zengin brokolinin sadece 3-4 dakika haşlanması veya buharda pişirilmesinin C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 25 azalmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, “Daha uzun sürelerde pişirmek ise (10-20 dakika) vitaminin yüzde 50’sinin kaybolmasına yol açar. Bu nedenle vitaminin tam olarak alınabilmesi için sebze ve meyvelerin çiğ ya da çok az pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir. Önceden pişirilen ve dondurulmuş olarak satılan sebzeler normal C vitamini değerinin sadece 1/3’ünü içerir” dedi.

Dr. Özgönül, özellikle salata şeklinde yenilebilecek sebzeleri pişirmeden tüketmenin, meyveleri de taze olarak yemeklerle birlikte yemenin yiyeceklerle birlikte çok daha fazla vitamin alınmasını sağlayacağını belirterek, “Yemeklerde kullanacağımız sebzelere gelince ilk baharda yeşil yapraklı sebzeler gözdedir. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen gibi yeşilliklerin yanında havuç, kuşkonmaz, enginar, bakla, bezelye, roka, semizotu, taze sarımsak, biberiye, tere, kekik ve taze soğan sofralardaki yerini alır” diye konuştu.

Mandalina ve portakal son demlerini yaşarken, muz ve elmanın sofradaki yerini korumaya devam edeceğini anımsatan Dr. Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Güneşin yükselmesi ile domates de yenilebilecek sebzeler arasında bulunur. Bahar aylarının en gözde yemekleri arasında bol yeşillik içeren sebze yemekleri önceliklidir. Kesinlikle bezelyeyi, baklayı, kuşkonmazı, barbunyayı, brokoliyi, karaciğer dostu enginarı haftanın 6 gününe yaymanızı öneririm. Her yemekte kullanacağımız biber, tere, maydanoz, havuç, güneşten yeterince nasibini almış domates, roka da sofralardan eksik kalmamalıdır."