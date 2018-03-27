Bahar depresyonuna botoks

Medikal Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaş,"Depresyon tedavisi gören hastalara uygulanan botoks sonrasında yüzde yorgun, üzgün veya depresif görünümlerin kaybolmasının hastalar tarafından olumlu bir durum olarak algılandığı ve bu hastaların depresyondan çıkmasına botoksun yardımcı olduğunu biliniyor" dedi.

Dr. Koldaş, baharın gelişi, doğanın uyanışıyla birlikte aynaya bakan kişinin yüzünde kusurlar bulma ve kendini depresif hissetmeye başlamasının bahar depresyonunun işaretleri olabileceğini söyledi.

"Gülmekten korkuyorum, çünkü göz kenarlarımda çizgiler oluşuyor" , "iki kaşımın arasındaki çizgi beni kızgın ve negatif göstermeye başladı", "Göz kapaklarım ne zaman düştü anlamadım", "Dudağımın köşeleri aşağıya üzgünmüşüm gibi sarktı" veya "Güneş gözlüğü ile iki kaşımın arasındaki çizgileri kapatıyorum" diyen bir kişinin uzmana başvurması gerektiğini bildiren Koldaş, "Yapılan bir araştırmada, botoks enjeksiyonlarının, depresyon tedavisine ek olarak uygulandığında olumlu sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Depresyon tedavisi gören hastalara uygulanan botoks sonrasında yüzde yorgun, üzgün veya depresif görünümlerin kaybolmasının hastalar tarafından olumlu bir durum olarak algılandığı ve bu hastaların depresyondan çıkmasına botoksun yardımcı olduğunu dile getirilmiştir" diye konuştu.

Botoksun bir yılan zehri olduğu, felçliğe, körlüğe neden olduğu, yüzde şişkinlik, gerginlik oluşturduğu, uygulanan herkesin birbirine benzediği gibi efsanelerin botoksun tedavi etkinliğini gölgeleyemediğini aktaran Dr. Özgür Koldaş, "Botoks tıp dünyasında 1980 yılından beri kullanılmaktadır. Kozmetik alanında kullanımı ise 1988 yılında Fransa’da başlamış ve ardından, 2002 yılında FDA yani Amerikan Besin ve İlaç Dairesi tarafından onay almış olarak 81 ülkede güvenle kullanılmaktadır" dedi.

Çizgiler yerleşmeden koruyucu botoks

Dr. Koldaş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kızgınlık, şaşırma, sevinme, heyecan gibi duygularla yüzümüzdeki mimik kasları çalışır ve üzerini örten ciltte dinamik çizgiler meydana getirir. Bu çizgiler en çok alın, kaş arası, göz ve ağız çevresinde görülür. Zaman içinde bu kas yapıları giderek asimetrik olarak irileşir ve malum çizgiler oluşur. Sosyal olarak sevilmeyen bu çizgiler, bizleri çatık kaşlı, yorgun ve asık suratlı biri yapar. İşte botoks bu aşamada devreye girer ve irileşmiş mimik kaslarına enjekte edilerek hareketleri azaltılır ve kas zayıflar. Bu çizgiler henüz yerleşmeden, koruyucu amaçlı botoks uygulamaları, etkili bir önlem olabilir." "Terlemede de kullanılır"

Botoksun aşırı terleme tedavisinde de kullanıldığının altını çizen Dr. Özgür Koldaş, "Vücutta yaygın bulunan özellikle koltuk altı, avuç içi gibi bölgelerde yoğunlaşan ter bezlerinin çalışmasını geçici olarak engellenir. Özelikle yaz aylarında hatırlanan ve sosyal ortamların kabusu olan bu durumlarda botoks ile yüz güldürücü sonuçlar alınır. Fazla miktarda ve kokulu terlemenin bir bölgede azaltılması vücudun sıvı dengelerinde anormallik oluşturmaz" ifadelerine yer verdi.