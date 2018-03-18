“Bahar nezlenizi ilaçlarınızı erken kullanarak hafifletebilirsiniz”

Baharın gelişi alerjisi olanlar için eziyete dönüşürken, uzmanlar bahar nezlesinden kurtulmak için gerekli ilaçların nezle olmadan önce içilmesi tavsiyesinde bulundu.

İlkbaharın gelişi ile kimileri mevsimin güzelliğini doyasıya yaşarken; bahar ayları kimileri için de eziyete dönüşüyor. Bahar günleri alerjisi olanlar için kabusa çeviren polenlerin oluşturduğu rahatsızlığı en aza indirmenin yollarını anlatan Op. Dr. Yahya Demirdelen, bahar nezlesi olmadan ilaçları kullanmanın çok önemli etkisi olacağını söyledi.

“Solüsyonlarla burun yıkama rahatlatıcı olabilir”

Alerjik rinit ya da bahar nezlesi rahatsızlığının bazen çok şiddetli bazen de hafif burun akıntısı, hapşırma gibi şikayetlerle geçtiğini belirten Op. Dr. Yahya Demirdelen, “Özellikle mart ayının başlangıçları Nisan ayı polenlerin havaya çok karıştığı, rüzgarların da bol olduğu dönemde hepimizin polenlere yoğun olarak maruz kaldığı bir dönem ve bu dönemde bahar nezlesi ya da alerjik rinite ait şikayetler oldukça yoğunlaşıyor. Bu noktada öncelikle burnun kullanımına uygun konsantrasyonlarda hazırlanmış solüsyonlarla burun yıkama rahatlatıcı olabilir. Ama eğer reaksiyon şiddetliyse, burun çok ileri tıkalı, çok yoğun akıntılar varsa, bazen kaşıntılar damak ve boğaza yayılıyorsa o zaman mutlaka değerlendirildikten sonra ilaç kullanmak doğru olacaktır. Doğal yöntemler dediğimiz tuzlu su, mentollü bir takım karışımlar bu noktada çok fazla fayda sağlamayacaktır” dedi.