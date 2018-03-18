HABER

“Bahar nezlenizi ilaçlarınızı erken kullanarak hafifletebilirsiniz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Baharın gelişi alerjisi olanlar için eziyete dönüşürken, uzmanlar bahar nezlesinden kurtulmak için gerekli ilaçların nezle olmadan önce içilmesi tavsiyesinde bulundu.İlkbaharın gelişi ile kimileri mevsimin güzelliğini doyasıya yaşarken; bahar ayları kimileri için de eziyete dönüşüyor.

“Bahar nezlenizi ilaçlarınızı erken kullanarak hafifletebilirsiniz”

Baharın gelişi alerjisi olanlar için eziyete dönüşürken, uzmanlar bahar nezlesinden kurtulmak için gerekli ilaçların nezle olmadan önce içilmesi tavsiyesinde bulundu.

İlkbaharın gelişi ile kimileri mevsimin güzelliğini doyasıya yaşarken; bahar ayları kimileri için de eziyete dönüşüyor. Bahar günleri alerjisi olanlar için kabusa çeviren polenlerin oluşturduğu rahatsızlığı en aza indirmenin yollarını anlatan Op. Dr. Yahya Demirdelen, bahar nezlesi olmadan ilaçları kullanmanın çok önemli etkisi olacağını söyledi.

“Solüsyonlarla burun yıkama rahatlatıcı olabilir”
Alerjik rinit ya da bahar nezlesi rahatsızlığının bazen çok şiddetli bazen de hafif burun akıntısı, hapşırma gibi şikayetlerle geçtiğini belirten Op. Dr. Yahya Demirdelen, “Özellikle mart ayının başlangıçları Nisan ayı polenlerin havaya çok karıştığı, rüzgarların da bol olduğu dönemde hepimizin polenlere yoğun olarak maruz kaldığı bir dönem ve bu dönemde bahar nezlesi ya da alerjik rinite ait şikayetler oldukça yoğunlaşıyor. Bu noktada öncelikle burnun kullanımına uygun konsantrasyonlarda hazırlanmış solüsyonlarla burun yıkama rahatlatıcı olabilir. Ama eğer reaksiyon şiddetliyse, burun çok ileri tıkalı, çok yoğun akıntılar varsa, bazen kaşıntılar damak ve boğaza yayılıyorsa o zaman mutlaka değerlendirildikten sonra ilaç kullanmak doğru olacaktır. Doğal yöntemler dediğimiz tuzlu su, mentollü bir takım karışımlar bu noktada çok fazla fayda sağlamayacaktır” dedi.

Nezle olmadan ilaçlarınıza başlayın
Bahar nezlesi olan kişilerin baharı rahat geçirme şansları olduğuna işaret eden Özel Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen, “Zaten bahar nezlesi olan insanlar 1-2 yıl bunu yaşadıktan sonra artık ne zaman başlayacağını bile kestirebiliyorlar. Şikayetlerin başladığı erken dönemde ilaç tedavisine başlanır ise o baharı çok daha rahat geçirme şansları var. O yüzden şikayetleri hisseder hissetmez ilaçlarını doğru bir tempoda kullanarak bu rahatsızlığı en az düzeyde hissedebilirler” diye konuştu.

Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlarSiyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

İlginizi Çekebilir

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.