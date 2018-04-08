HABER

Bahar yorgunluğuna karşı meyve önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Bahar aylarında özellikle mevsim geçişlerine bağlı yorgunluk yaşayanlara önerilerde bulunan Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; çilek, çağla ve erik tüketiminin bahar yorgunluğunu aldığını söyledi.Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, tezgahlarda da çeşit çeşit renkli meyveler yer almaya başladı.

Bahar aylarında özellikle mevsim geçişlerine bağlı yorgunluk yaşayanlara önerilerde bulunan Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; çilek, çağla ve erik tüketiminin bahar yorgunluğunu aldığını söyledi.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, tezgahlarda da çeşit çeşit renkli meyveler yer almaya başladı. Mevsimsel uyum sağlayamayan bünyelerde ortaya çıkan bahar yorgunluğu için de bu renkli meyveler çözüm olabiliyor. Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, özellikle bahar yorgunluğu çeken bünyeler için çilek, çağla ve erik tüketilmesini önerdi. Çağlanın kötü kolesterolü düşürdüğünü ve tansiyonu dengelediğini söyleyen Eryılmaz, "Yaz aylarına girmek üzereyiz. Bahar aylarında özellikle meyvelerimiz daha da şekillenip renklenmeye başlıyor. Mevsim meyvelerinde şu an çağla var. Önümüzdeki aylarda çilek ve erik girmeye başlayacak. Çağla kayısı ve kayısı çekirdeklerinin olgunlaşmamış hali aslında. B, C, K vitaminleri açısından zengin bir meyve. Kötü kolesterolü düşürüyor, kolesterolü dengeliyor, tansiyonu dengeliyor. Kolesterol ve tansiyon hastalarına özellikle öneriyoruz bu meyveleri. Kalorisi düşük biraz da sulu bir meyve. Atıştırmalıklarımızın içinde yer almalı ve tokluğumuzu arttırabilecek bir meyve çağla. Ama fosfordan ve potasyumdan zengin olduğu için böbrek hastalarına çok önermiyoruz" dedi.

"Çilek kansere karşı koruyucu"
Çilek tüketiminin sinir sistemini güçlendirdiğini ve bireyi sakinleştirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Çilek de A, B, C, K vitaminleri açısından, fosfordan zengin bir meyve. Sinir sisteminizi güçlendiriyor. Sizi sakinleştiriyor. Diş etlerinizi güçlendiriyor. Ağız kokusunu gideriyor. Özellikle diş etleri problemi yaşayan insanlara özellikle öneriyoruz. Antioksiden kaynağıdır. Kansere karşı koruyucu bir meyvedir. Çilek de aynı erik gibi kolesterolü dengeleyici, tansiyonu dengeleyici özelliği var. Kalp damar rahatsızlığı olan bireylere özellikle öneriyoruz. Erikte ise C vitamini, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici özelliği var. Erikte şöyle bir ilgi çekici özelliği var. Erik vücuda alınan demiri absorbe etmekte. Bizim ülkemizde bir çok insanda demir eksikliği var. Bu demir eksikliğinin önüne geçmek için erik tüketimine gün içerisinde muhakkak yer vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda östrojen dengeleyici özelliği olduğu için menopoz döneminde sıkıntı yaşayan bayanlara özellikle öneriyoruz. Bu dönemlerdeki ateş basması, sıkıntı biraz daha minimuma iniyor. Erik de kalp ve damar sağlığına iyi geldiği için gün içerisinde muhakkak bir porsiyon ölçülerde tüketilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Güneş ışığını günde 15 dakika muhakkak görmeniz gerekiyor"
Bahar aylarında özellikle D vitamininin de alınması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, "Bir porsiyon meyve 60 kaloriye denk gelmektedir. Bahar aylarından bahsederken bizim en sıklıkla karşılaştığımız problemlerden birisi de şu; kişiler bize bahar yorgunluğu şikayetiyle geliyor. Bu yorgunluğu çeşitli renkli meyvelerle giderebilirsiniz. Günlük 30 dakika yürüyüşlerinizi mutlaka yapmanız gerekiyor. D vitaminini günlük 15 dakika almanız gerekiyor. Güneş ışığını günde 15 dakika muhakkak görmeniz gerekiyor. Düzenli beslenmek gerekiyor. Bu süreçte içtiğiniz 1 litrelik suyunuzun içine 1 tane karanfil, nane yaprakları, limon dilimleri, elma kabuğunu ekleyerek vücudunuzun biraz daha direnç sağlamasına yardımcı olabiliyor. Bunun dışında abur cuburları sevdiğimiz kısımlar var. Bu dönemlerde en çok problem yaşadığımız konulardan birisi de tatlı atakları" diye konuştu.
Eryılmaz ayrıca, evde keçiboynuzu unu, üzüm ve meyvelerle hazırlanabilecek basit tatlıların gün içerisinde atıştırmalık ihtiyacını da karşılayabileceğini belirtti.

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.