Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık turizmine yönelik çalışmaların başladığını, bu konuda hasta kabulüne devam edildiğini belirterek, "Sağlık turizminde Mersin’i hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mersin’de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve gelinen noktayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçacı, 3 Şubat 2017 tarihinde Mersin Şehir Hastanesi’nin hizmete açılarak hasta kabulüne başladığını hatırlattı. Şehir Hastanesi’nden önce Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi olmak 3 ayrı hastane ile hizmet verildiğini kaydeden Bahçacı, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Mersin Devlet Hastanesi, toplamda 850 yataklıydı. Mersin Şehir Hastanesi’ne taşınınca yatak sayısı bin 300’e çıktı. Mersin Şehir Hastanesi 375 bin metrekare kapalı olanda hizmet verirken, 332 olan uzam hekim sayısı 445’e çıktı. Yine yardımcı sağlık personeli, hemşire desteği ile bu sayı bin 800’lerden 2 bin 500’e çıktı. Fiziki alanlarımızda genişleme oldu. 26 olan ameliyatlahane sayımız 52’ye yükseldi. Mersin Şehir Hastanesi, yeni ilavelerle, yeni bölümlerle Mersin’e ayrı bir vizyon, ayrı bir değer kattı" diye konuştu.

"Sağlık turizminde Mersin’i hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz"

Eskiden Mersin’de yapılamayan, hastaların il dışına tedavi için gittiği hususlarda, Mersin Şehir Hastanesi’nin şu anda kent halkının ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, gerek il dışından gerekse yurt dışından da gelen hastaları kabul etmeye başladığını vurgulayan Bahçacı, "Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizmine de başlamış ve hasta kabulüne devam etmektedir. Sağlık turizminde Mersin’i hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz. Bu hususta yurt dışındaki bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz, onlara yapacağımız çalışmalarda nasıl hizmet sunacağımızla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra ’sağlık turizminde hastalarımızı kabul ettik, tedavilerini başlattık’ diye kamuoyunun karşısına çıkacağız. Tabi bunun alt yapıları kolay oluşmuyor. Değişik insanları, değişik şartlar altında ve değişik standartlarda bir araya getirmektir sağlık turizmi. Bunun zorlukları var, biz de bunları başaracağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Eğitim, araştırma hastanesi olacak"

Bunun yanında Mersin Şehir Hastanesi’nin ’eğitim, araştırma hastanesi’ olarak hizmet vermesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile görüşmelere başlandığı bilgisini veren Bahçacı, "Bununla ilgili kadromuzda bulunan doçentlerimiz var, bunların sayısı artacak. Aşağı yukarı her bölüme doçent ve profesör anlamında öğretim üyelerimiz gelecek, hocalarımız gelecek. Bu anlamda hem şehir halkına hizmet edecek hem de sağlık turizminde belirli bir mesafeyi kat etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Toros Devlet Hastanesi şu anki yerinde hizmete devam edecek"

Toros Devlet Hastanesi’nin mevcut durumunu koruyacağını ve yerinde hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Bahçacı, "Şu anda Mersin Şehir Hastanesi’nin yatak doluluk oranı yüzde 90-95’ler seviyesinde. Bin 300 yatağın, bin 150’si dolu. Yoğun bakım sayısı yine öyle. Toros Devlet Hastanesi’nin taşınması şu an için söz konusu değil. Kadrosu ve yeri ile devam edecek. Hatta şu anda Mersin Şehir Hastanesi’nin cerrahi kliniklerinde aşırı doluluk ve yoğunluk olduğu için taşınan Kadın Doğum Hastanesi’nin yeri belki, Toros Devlet Hastanesi’ne bağlı ek bir bina olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olması yönünde çalışmalarımız var. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Eski Devlet Hastanesi’nin yeri

Eski Mersin Devlet Hastanesi’nin yere ile ilgili de bilgi veren Bahçacı, o bölgede içerisinde irili ufaklı bir çok binayı barındıran 22 bin metrekarelik bir alan bulunduğunu vurgulayarak, "Burası sağlık yatırımlarına tahsis edilmiş bir alan. Bakanlığımızın 5 Aralık 2017 tarihindeki yazısında, eski Mersin Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alanın sağlık yatırımlarının dışında kullanılmayacağı belirtilmiştir" diye konuştu.

O bölgede Sağlık Müdürlüğü çatısı altında başkanlıkların yer alacağı bilgisini veren Bahçacı, Mersin büyüklüğündeki bir il için tahsis edilen 5 başkanlığın eski Mersin Devlet Hastanesi’nin bulunduğu binada görev yapacağını söyledi. Bahçacı, bunların Kamu Hastaneleri, Personel ve Destek Hizmetleri, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetleri İlaç ve Eczacılık ile Acil Hizmetleri Başkanlığı olduğunu belirtirken, Mersin Valiliği karşısında yapımı süren binanın tamamlanmasıyla Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetlerine burada devam edeceğini sözlerine ekledi.