Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, dünyada kanserin ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ulusal kanser tarama programı kapsamında Türkiye’de yılda 5 milyon kişi taranmıştır. Mersin’de ise 2013 yılından bugüne kadar 126 bin 30 kişi taramadan geçirildi. Bu kişilerin 186’sına erken teşhis konuldu" dedi. Kanser Haftası dolayısıyla açıklama yapan Müdür Bahçacı, kanserin son yıllarda dünyada ve Türkiye’de artış gösteren bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğunu söyledi. Öldürücülüğü ile beraber tedavisindeki yüksek maliyet oranlarıyla iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Ulusal tarama standartları çerçevesinde 40-69 yaş arası kadınlara meme, 30-65 yaş arası kadınlara serviks, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolerektal kanserinde yapılan tarama faaliyetleri ile kanser önleme alanında Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar önemli bir hız kazanmıştır. Kanser, ölüm nedenleri arasında dünyada 1. sırada, ülkemizde ise iskemik ve diğer kalp hastalıklarından sonra 2. sırada yer almaktadır. Toplum bilincinin ve kanser farkındalığının oluşturulması ile erken taramalarla ölümler önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Kanser bilinenin aksine yüzde 90 çevresel, yüzde 10 kalıtsal faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında tütün ve alkol ürünlerinin kullanımı, obezite, kimyasal-radyoaktif maddeler, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlığı, üzüntü-stres ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.

"Türkiye’de yılda 5 milyon kişi taranmıştır"

Ulusal kanser tarama programı çerçevesinde Türkiye’de yılda 5 milyon kişinin tarandığını vurgulayan Bahçacı, "Mersin’de ise 2013 yılından 2018 yılının Mart ayına kadar toplam 126 bin 30 kadına meme kanseri, 162 bin 138 kadına rahim ağzı kanseri ve 270 bin 956 vatandaşımıza kolerektal kanseri taraması yapılmış olup, bu taramalar sonucunda 2018 yılı Mart ayına kadar toplam 129 kişiye meme, 24 kişiye serviks, 23 kişiye kolon tanısı almıştır. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak şüpheli bulgusu olan bu vatandaşlarımızı ön tanı ile erken teşhis için 2. basamağa yönlendirmekteyiz. Kanser teşhisi alan vatandaşların tedavilerine bir an önce başlanması biz il sağlık çalışanlarına sonsuz güç vermekte ve kanser taramalarımızı daha üst seviyelere çıkartmak için teşvik etmektedir. Ülkemizde her ilde en az bir tane olmak üzere toplam 199 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mevcut olup, bunların 5 tanesi ilimiz Toroslar, Mezitli, Akdeniz, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde hizmet vermektedir.

Ayrıca sigara da kansere neden olduğu kesin olarak bilinen bir maddedir. Sigarayla mücadele kanser kontrolünün önemli bir basamağıdır. Bu kapsamda Mersin’deki sigara bırakma polikliniklerde faaliyete geçtiği günden itibaren müracaat eden kişi sayısı 57 bin 323 olup, 2017 yılında ise sigarayı bırakan kişi sayısı 720’dir" şeklinde konuştu.