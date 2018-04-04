HABER

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde ’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.Bahçesaray Kaymakamlığı, AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı ve Bahçesaray Devlet Hastanesi tarafından ’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) önemine değinmek için yürüyüş düzenlendi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde ’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.
Bahçesaray Kaymakamlığı, AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı ve Bahçesaray Devlet Hastanesi tarafından ’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) önemine değinmek için yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Doğan ve çok sayıda Bahçesaray halkı katıldı.
Yürüyüş ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise, “Bugün ilçe kaymakamımız, başhekimimiz ve halkımızla beraber farklı bir konuya eğilerek yaklaşık 500 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşün tek amacı KOAH hastalığına dikkat çekmek. Ve bu hastalık için neler yapılabilir diye sağlıklı bilgi alabilmek için başhekimimiz ve değerli doktorlarlarımızın çarşı içerisinde halka yönelik yaptıkları bilgilendirme toplantısına katıldık. Toplantı sonrası da yaklaşık 500 metre yürüyüş gerçekleştirdi. Programda emeği geçen başta başhekimimiz olmak üzere sağlık personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

1 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
2 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
3 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
4 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
5 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
6 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
7 / 7

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bahçesaray’da KOAH’a dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.