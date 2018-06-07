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Bakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Sinop'un Durağa ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyor

Esra AKSU/DURAĞAN (Sinop), (DHA) -SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Sinop'un Durağa ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Bakan Demircan, "Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyor" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Durağan'da yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Demircan konuştu. Demircan, "Bu coğrafya üzerinde eğer güçlü olursanız bu sefer rolünüz değişiyor. Dünyaya yön veren, mazlumlara sahip çıkan zalimler karşısında mücadele rolünü üstlenen bir Türkiye bir devlet ortaya çıkıyor. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Türkiye özellikle birince cihan harbinden sonra kurulduğu 1920’den bu zamana 20-23 hangisinin kuruluş tarihini alırsanız alın o zamandan bu zamana Türkiye arzuladığı gelişmeyi tam yakalayamadı. Bundan sıkıntılar vardı. Sıkıntılardan bir tanesi zihniyetteki durumdu. Bir diğeri ise sistemdeki sıkıntıydı. Zihniyeti bir dönüşüm zaman içerisinde gerçekleşti. Devlet mi önde gelir? Millet mi? Noktasından asıl olan millettir ilkesine dönüldü. Ve ülke kalkınma yolunda mesafe kat etti" dedi. Bakan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz şunu biliyoruz ki; Bu coğrafyada kurduğumuz en büyük devlet Osmanlı. Osmanlı’nın kuruluş felsefesindeki yatan neydi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte bu ilkeyle yeniden Türkiye zihniyet dönüşümünü yakaladı. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor. Ve inşallah, gelecek çok mükemmel olacak. Bakın sağlık alanındaki başarıları herkes biliyor. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel örneği o şekilde vatandaşımızın laik olduğu en üst düzeye geçiriyoruz hastanelerimizi. Alt yapımızı yeniliyoruz. Teknolojilerimizi yeniliyoruz. Türkiye’de üretmenin yollarını üretiyoruz ve gayret ediyoruz."
Bakan Demircan konuşmasının ardından Durağan Devlet Hastanesi'nin açılış kurdelesini kesti. Törene Bakan Demircan'ın yanı sıra, Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop İl Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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Bakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyorBakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyorBakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyorBakan Demircan: Sağlık alanındaki başarılarımızı herkes biliyor

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