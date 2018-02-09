Bakan Demircan’dan sınırdaki sağlık hizmetleri değerlendirmesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonu kapsamında sınırda verilen sağlık hizmetlerine ilişkin, "Biz orada bu terör mücadelesine katılmış kahraman askerlerimizin sağlık hizmetlerini verme noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Fevkalade güzel, tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz var" dedi. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve ALO 171 hattının verdiği hizmetlerle alakalı da konuşan Demircan, "Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlı en hızlı şekilde bırakılmalı. Bu konuda düzenli olan uygulamaları takip ediyoruz, yeni düzenlemelerin de yapılacağını buradan paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya’da Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’yle ilgili açıklamalar yaptı, 2018 yılında sağlık hizmetlerinde yapılacak reformları paylaştı. Devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit cenazesi nedeniyle Kilis ve Hatay’a gittiğini belirten Bakan Demircan, buradaki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldığını ve orada görev alan personellerin morallerinin son derece yüksek olduğunu söyledi.

"Türkiye’de 63 hastanemizin acili yoğun işlemekte"

Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinde son 15 yılda iyi bir yerde olduğunu ifade eden Demircan, bundan sonraki dönemde kaliteyi geliştirmek ve hizmette sürdürülebilirliği yakalamak için sağlıkta önemli reform ve hamleler yapacaklarını söyledi. Göreve geldikleri Temmuz ayı itibariyle sağlıkta 3 başlılığı 1’e indirdiklerini aktaran Demircan, 3’lü sistemin verimi etkilediğinden dolayı tek başlı sisteme geçtiklerini söyledi.

"Türkiye’nin sağlık alanında başarıyı daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz" diyen Demircan, "En son bu hususta yaptığımız bir yenilik, acil hizmetlerinde yaptığımız yeniliktir. Bizim acille ilgili baktığımız temel husus şudur, vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa, o acilden girer, kendisinin bütün sıkıntıları, derdi biz hekimler tarafından elden geçirilir ve gerekli tedavisi yapılır. Bunun için yapmamız gereken bir takım yenilikler vardı, bu yenilikleri yaptık. Hangi hastalarımızın acil sayısı açısından yoğun işliyor diye baktık. Türkiye’de 63 hastanemizin acilinde yoğunluk olduğunu ve acil müracaat sayısının 500 ve bin üzerinde olduğunu değerlendirdik. Bu hastanelerde acil için müracaat eden hastalarımızın kırmızı alan, yeşil alan ve sarı alan uygulaması zaten daha önce vardı, bunu daha etkin hale getirdik" diye konuştu.

"Olumlu sonuçlar almaya başladık"

Kırmızı alana oranla yeşil alana müracaat edenlerinin sayısının yüzde 70 fazla olduğuna dikkat çeken Demircan, durumun hastane acillerinde birikim ve yığılmalara neden olduğunu belirterek, "Biz bunu eritmek için gündüz yapılan poliklinik mesaisi dışında saat 16’dan 23’e kadar poliklinik mesai kaydırması yaparak bu hastanelerde yeni poliklinikler açtık. Bu yeşil alan hastalarımıza buralarda gerekli tedavileri yapılıyor Bu şekilde hem hastalarımız çok beklememiş oluyor, hem de hastanelerde yığılmalar olmuyor. Tabi sadece mesai kaydırmasıyla acillerimizin sorunun çözmeyi düşünmüyoruz, bunun yanında mekan sorunları için de girişimleri başlattık. Tüm hastanelerimizin acilleri elden geçiriliyor, orada mekan sorunu varsa hastalarımız dar bir mekan içerisinde hizmet almak zorunda kalıyorsa, onların çözünme yönelik çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu uygulama 1 hafta oluyor. 1 hafta içerisinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Önümüzdeki günlerde sonuçlarını daha iyi değerlendirmiş olacağız. Aynı şekilde yoğun bakım hastalarımızın yoğun bakım yatağı ihtiyacı konusunda, sayıda Avrupa ortalamasında iyi bir yerdeyiz. Yataklarımız yeterli sayıda ama hekimlerimizin hastaları normalden fazla yatakta tuttuğuna dair emareler var, bunları da düzeltiyoruz. MHRS sistemini de daha etkin ve verimli hale getirip hastanelerimizin uzun bir zamana randevu vermesinin önüne geçeceğiz" dedi.