Bakan devreye girdi, Bilge için umut doğdu

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrıları dinsin diye ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara bağlanan 14 yaşındaki Bilge Kara için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi. Ailesinin tedavi ve yol masraflarını karşılayacak maddi durumu olmadığı için il dışına götüremediği kız, bakanlığın masrafları üstlenmesi ve ameliyatı için hastane ayarlaması üzerine tedavisi için İstanbul'a götürüldü.

Borçka'da doğuştan 'Meningomyelosel' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. 'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, 'Meningomyelosel' nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Bilge, sürekli yatmak zorunda olduğu için de sırtında yaralar oluşmaya başladı. Babası Murat Kara, duvara monte ettiği aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor.

BAKAN AİLEYE ULAŞTI

Bilge'nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kızın ailesine ulaştı. Artvin Valiliği'ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu'nun devreye girmesinin ardından bürokratların evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı.