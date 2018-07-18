Bakan Koca'dan emekli hekim maaşlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin Kanun tasarına göre, pratisyen hekim emeklilerine takriben bin 500, uzman hekim emeklilerine de 2 bin lira ücret artışı getirileceğini bildirdi.
Koca, Twitter'dan, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alacak düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirmek için üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün iş birliği yapması ve koordineli çalışması sağlanacak.
Özellikli tıbbi hizmetler (kanser cerrahisi, organ nakli vb) veren, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı paylarının tavanlarında yükselmeye gidilecek.
Sağlık turizmi alanında hizmet veren ve artı değer üreten sağlık personelinin döner sermaye tavanı artırılacak, doktorlara tavan sınırlaması olmaksızın gelir elde etme imkanı tanınacak.
Özellikli tıbbi hizmetler veren personelin ve sağlık turizmi hizmeti veren personelin döner sermaye ile desteklenmesi, üniversite hastanelerinde de uygulamaya konulacak.
Tüm sağlık personellerine (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist vb) yılda 60 gün, yani her yıl 2 ay fiili hizmet zammı verilecek.
Pratisyen hekim emeklilerine takriben bin 500, uzman hekim emeklilerine 2 bin lira ücret artışı sağlanacak.
Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, hastaların Türkiye'ye gelmesi için engeller varsa (ulaşım, gümrük, vize vb) bunları aşmak ve diğer sorunlarla ilgilenmek için uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.
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