Bakan Koca'dan emekli hekim maaşlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin Kanun tasarına göre, pratisyen hekim emeklilerine takriben bin 500, uzman hekim emeklilerine de 2 bin lira ücret artışı getirileceğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alacak düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirmek için üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün iş birliği yapması ve koordineli çalışması sağlanacak.

Özellikli tıbbi hizmetler (kanser cerrahisi, organ nakli vb) veren, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı paylarının tavanlarında yükselmeye gidilecek.

Sağlık turizmi alanında hizmet veren ve artı değer üreten sağlık personelinin döner sermaye tavanı artırılacak, doktorlara tavan sınırlaması olmaksızın gelir elde etme imkanı tanınacak.

Özellikli tıbbi hizmetler veren personelin ve sağlık turizmi hizmeti veren personelin döner sermaye ile desteklenmesi, üniversite hastanelerinde de uygulamaya konulacak.