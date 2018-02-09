Bakan Zeybekci: Faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Evet, faizin yüksekliğini biliyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajı ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen 'İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, 2018'in sanayileşme anlamında Türkiye tarihine yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini ve bunun için de hükümet olarak gereken her adımı atacaklarını söyledi.

"EVET FAİZİN YÜKSEKLİĞİNİ BİLİYORUZ..."

Zeybekci, "Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteğiyle... Evet faizin yüksekliğini biliyoruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajını ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ancak bütün bunları yaparken diğer taraftan enflasyonla mücadeleden elimizi çekmeden onun üzerindeki kontrolü bırakmadan, bizden tüketim ile ilgili paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi de kimse beklemesin" dedi.