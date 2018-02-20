Bakanlığa mektup yazdı: “Beni de obeziteden kurtarın”

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 150 kilo ağırlığındaki Name Koç adlı kadın obeziteden kurtulmak için Sağlık Bakanlığına mektup yazıp yardım istedi.

Bir yıl önce 190 kilo ağırlığındayken Sağlık Bakanı’na yazdığı mektup sonrası olduğu obezite ameliyatın ardından 80 kilo veren arkadaşı Tülay Önder gibi kendisine de bakanlığın destek olmasını isteyen 50 yaşındaki Name Koç, “5 yıldır çarşıya, pazara çıkamıyorum. İhtiyaçlarımı göremiyorum. Beni de bu obezite illetinden kurtarın” diye seslendi.

Obeziteden kaynaklı çeşitli hastalıklarla da mücadele eden 2 çocuk annesi Koç, obeziteden kurtulup gönüllü askerliğe başvurmak istediğini söyledi.