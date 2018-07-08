Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine inceleme başlattı.
Avrupa Tıp Ajansı, Çin'in Linhai bölgesindeki bir ilaç firması tarafından üretilen "valsartan" maddesinde kanserojen tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılması kararı almıştı.
Sağlık Bakanlığı, Avrupa Tıp Ajansının uyarısının ardından bu ürünlerin Türkiye'de piyasada olup olmadığının belirlenmesi için harekete geçti.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından söz konusu üretim tesislerinden ruhsatlı olan ve piyasaya sunulmuş tansiyon ve kalp ilacının bulunup bulunmadığı inceleniyor.
İncelemenin, yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Bakanlık, sonuca göre ilaçların geri çekilmesi için gerekli işlemleri başlatacak.
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