Bakanlık obez hasta için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan “Beni de obeziteden kurtarın” başlıklı haberler üzerine, söz konusu hastayla ilgili tedavi süreci başlatıldığını açıkladı.

Amasya’da yaşayan obezite hastası Name Koç, Sağlık Bakanlığına mektup yazarak yardım çağrısında bulundu. Konuya ilişkin Bakan Ahmet Demircan’ın talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğünce bir ekip görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanın ambulansla evinden alınarak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği ve gerekli tetkiklerin yapıldığı ifade edildi. "Hastamızın tetkik sonuçlarına göre tedavisi planlanacak ve takibi yapılacaktır" denildi.